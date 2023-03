Addis Tuñón le pide a conductora de “Chisme No Like” que deje de criticar su físico y Javier Cerani le responde

Una de las conductoras del programa “De primera mano”, Addis Tuñón publicó hace pocos días un largo vídeo donde expuso todas las críticas que ha recibido del programa “Chisme No Like” sobre su físico.

De hecho, la conductora incluso llegó a derramar lágrimas por todas las críticas que ha hecho su colega, Elisa Beristain, sobre su aspecto, algo que considera sumamente mal de su parte.

Asimismo, Addis Tuñón confesó que antes era muy insegura de su físico, pero logró aceptarse tal y cómo es. También quiso dejar en claro que a ella nunca le ha importado el aspecto de Elisa Beristain ni el de su compañero en “Chisme No Like”, que podría aceptar las críticas sobre su trabajo, pero ya no aceptará que la juzguen y critiquen por su figura.

En lugar de ofrecer alguna disculpa por criticar el cuerpo de otra persona, Elisa Beristain se quedó callada, de hecho ni siquiera apareció, y en su lugar fue Javier Cerani quien respondió a las declaraciones de Addis Tuñón.

Todo el conflicto entre los conductores del programa de chismes se desata, luego de que Lorena Harris expresara en “Chisme No Like”, que la conductora en “De primera mano”, le había dado la espalda luego de revelar que Don Pedro Rivera había abusado de ella.

Por lo que, en el vídeo de 38 minutos de duración, Addis Tuñón no solo se defiende de las acusaciones que la supuesta víctima del padre de Jenni Rivera y los conductores de “Chisme No Like” dijeron en su contra, si no que también demuestra las veces que la han atacado de manera persona por su aspecto.

A lo que Javier Cerani replicó que ellos en el programa solo han dicho que era una mentirosa, que hacía todo lo que le pedía Gustavo Adolfo Infante le pidiera, porque según él, ella “no tiene los ovarios bien puestos” para hacer algo por ella misma.

Y recordó la vez que Addis Tuñón dijo que él tenía una orden donde no podía hablar del Dr. Duque, además de que entró en el mundo del espectáculo porque empezó a decir que era amiga de Aracely Arámbula, ya que vivían en el mismo pueblo, hasta que la actriz aclaró que no la conocía.