Gustavo Adolfo Infante se disculpó con el exchofer de Silvia Pinal por dañar su reputación

En el 2020, un supuesto amigo íntimo de Silvia Pinal alegó en el programa de Gustavo Adolfo Infante, “De primera mano”, que su chofer la acosaba y maltrataba.

En ese momento, se compartió un vídeo donde supuestamente se ve a Domingo Juárez Mejía, tocándole el trasero a la madre de Alejandra Guzmán, poco después el hombre dejó de trabajar para la actriz.

No obstante, tres años después, Gustavo Adolfo Infante decidió emitir una serie de disculpas públicas con Domingo Juárez Mejía, asegurando que él nunca fue testigo de las acciones a las que se acusó al exchofer de Silvia Pinal.

“Hoy publiqué en mis redes una disculpa a Domingo Juárez Mejía, el señor Domingo fue chofer de la señora Silvia Pinal. Hice comentarios en el año 2020 en julio y agosto, mismos que no fueron con la intención nunca de dañar o afectar la imagen -o la reputación- del señor Domingo”, empezó la disculpa que Gustavo Adolfo Infante emitió en su programa.

Y añadió: “No me consta que Domingo le tomara a la señora Pinal de las pompas, él fue una persona respetuosa el tiempo que yo vi que trataba con la señora Silvia Pinal”.

▶ Fue desleal e irrespetuoso: la razón porque despidieron al chófer de Silvia Pinal https://t.co/QGYKZEPIIr pic.twitter.com/yRASYmfwzR — Milenio (@Milenio) July 30, 2020

Gustavo Adolfo Infante también aclaró que desconoce si a raíz de esa noticia, el hombre llegó a perder su trabajo, pero de cierta manera dio a entender que Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, e Ivan Cochegrus, supuesto amigo íntimo de la actriz, planearon todo eso.

“Yo no sé si lo que ellos dijeron o lo que ellos externaron tiene un trasfondo para que terminara la relación laboral de Domingo con la señora Silvia Pinal, pero a mí no me consta”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

A través de su cuenta de Twitter, el presentador del programa “De primera mano”, también emitió una disculpa. Por otro lado, se sabe que Domingo Juárez Mejía demandó a Luis Enrique Guzmán por daños y perjuicios.