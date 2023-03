¿Conductores de TV Azteca no les agradó la presencia de Javier Ibarreche en los Oscar? Así explotaron los usuarios en las redes

A pesar de que muchas personas en las redes sociales expresaron su alegría porque Javier Ibarreche fuera elegido como corresponsal de TV Azteca en los Premios Oscar 2023, todo parece indicar que los conductores no estaban del todo contentos por ello.

Desde hace algunos años quedó demostrado que las redes sociales tienen un gran impacto en la sociedad, debido a eso muchos creadores de contenido o influencers han ganado mucha popularidad.

Lo que a su vez ha llevado a que varias marcas realicen alianzas comerciales con estos influencers para vender su producto. Y eso quiso hacer TV Azteca con Javier Ibarreche, pues la televisora quiso atraer a sus seguidores a su canal para que vieran la retransmisión de los Premios Oscar de este año.

Usuarios critican la actitud que tuvieron los conductores de TV Azteca con Javier Ibarreche

En las redes sociales no tardaron en circular cortes de la transmisión que realizó TV Azteca sobre la ceremonia de los Premios de la Academia, donde Javier Ibarreche era interrumpido varias veces por los presentadores de la televisora.

Javier Ibarreche es uno de esos pocos casos del siglo XXI en el que hacemos famoso a la persona correcta por los motivos correctos.



Siento re bonito por uno de mis tik tokers favoritos. pic.twitter.com/bsvwRp15PO — Dr. Teio (@TyoBust) March 13, 2023

Muchos usuarios en las redes sociales no tardaron en expresar su enojo, pues consideran que TV Azteca lo contrató porque era alguien que sabía más de cine que sus propios conductores, y que las personas que se sumaron a ver la retransmisión fue para justamente oírla hablar a él.

No obstante, Javier Ibarreche no ha dicho nada malo sobre su trabajo con TV Azteca, aunque en un clip se puede apreciar lo frustrado que estaba porque no lo dejaban expresarse como quería.

Y que dejarán hablar a Javier Ibarreche? ...Sería un detallazo de su parte, solo por el ví los Oscar en @Azteca #Oscarmania #javieribarreche #AcademyAwards2023 pic.twitter.com/Oe8C1IE6f8 — La Yu (@yurikodelozzane) March 13, 2023

El resto de los presentadores de TV Azteca, conformado por Ricardo Cásares, Horacio Villalobos, Linet Puente, Pamela Cortés-Roemer y Jessica Bulman, tampoco han opinado nada al respecto a esta polémica.

Asimismo, para algunos era entendible que lo interrumpieran ya que el formato de TV es diferente a lo que Javier Ibarreche estaba acostumbra a hacer, mientras que otros especularon que los conductores se sintieron amenazados por él, así que no lo dejaron brillar como debía.