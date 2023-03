El motivo real por el que Tom Cruise no acudió a los Oscar 2023 a pesar de las seis nominaciones de Top Gun: Maverick

La última vez que se vio a Tom Cruise en una ceremonia de los Premios Oscar fue en el año 2012. El actor todavía estaba casado con Katie Holmes y participó con la presentación y entrega de un galardón.

En 2023 acudió a la ceremonia de nominados en febrero, situación que presagiaba su presencia en los premios después de mucho tiempo. Su película, Top Gun: Maverick, en la que es protagonista y productor tenía seis nominaciones.

A pesar de que no tenía distinciones individuales, su mano en la producción del filme más taquillero del 2022 era otro elemento para que no existiese excusa: Tom Cruise regresaba a los Oscar. Sin embargo, como viene ocurriendo en la última década, el actor de 60 años no se presentó. ¿Por qué?

Hay dos versiones sobre la ausencia de Tom Cruise en los premios, una políticamente correcta y otra que parece remontarse a un problema de hace dos décadas.

El Mundo reseña que las fuentes cercanas al actor dijeron que Tom está trabajando arduamente en el rodaje de la octava entrega de Misión Imposible. El intérprete de ‘Ethan Hunt’ trata de no usar dobles para las escenas de acción, lo que le requiere una presencia sin pausas durante las grabaciones.

Esa es la razón políticamente correcta. Pero la realidad, según pudo saber Daily Mail, es que Tom Cruise no quiere cruzarse con Nicole Kidman, su exesposa. La pareja se divorció en el 2001, supuestamente porque la actriz no quería enlistarse en la iglesia de cienciología a la que ya comenzaba a acudir ‘Pete Mitchell’.

Las nominaciones de Top Gun: Maverick eran una excusa perfecta para ver de nuevo a Tom por las alfombras rojas del Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Nicole sí fue y asistió con su segundo esposo, Keith Urban.