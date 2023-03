Eugenio Derbez describió cuál fue el peor momento de su vida junto a su hijo Vadhir

“De Viaje con los Derbez”, estrenará su tercera temporada en Amazon Prime Video, y como parte de su promoción, el reconocido actor y comediante, Eugenio Derbez, visitó el programa ‘Ventaneando’, donde relató uno de los peores momentos que vivió junto a su hijo, Vadhir, durante la grabación del programa.

“Estábamos en el día de descanso, de los pocos que nos dan durante la serie y Vadhir dijo estaría increíble aquí volar”, inició la anécdota el actor, a propósito del accidente donde el joven, de 32 años, tuvo problemas en el aterrizaje del paracaídas.

“Lo estaba acompañando y las condiciones no eran las ideales, (…) estuvo a punto de estrellarse contra los árboles”, detalló Eugenio, quien narró las preocupaciones que vivió durante esos minutos.

“Al tratar de desviarse no sé qué mueve y lo veo enfrente de mí; cómo se desploma, se le dobla el paracaídas y se le desploma… lo que sentí no te lo puedo describir”, agregó: “Se me bajó la sangre, yo corría como loco, no te puedo describir lo que sentí en ese momento, lo peor, esa hora en que yo no lo encontraba, no se lo deseo a nadie, muy muy feo”.

Luego de encontrar a Vadhir, decidieron llevarlo a un hospital donde, tras revisiones médicas, solamente encontraron una fractura en un dedo.

Viajes solos

El actor señaló que a raíz de esta terrible experiencia fue que decidió viajar, junto a su hijo, para pasar más tiempos solos y en ese instante fue cuando sufrió la fractura de brazo.

En agosto del año pasado, la voz de burro en la recordada ‘Shrek’, sufrió 15 fracturas en su brazo luego de caer y pegarse contra una escalera mientras jugaba con un visor de realidad virtual.

“No puedo creer que tú te caíste de un paracaídas y te rompiste un dedo, y yo de un juego y me rompí en 17 pedazos”, expresó el actor al contar su historia.