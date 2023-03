Dueño descubre mensaje en su perrito que lo delata como ladrón

Existen diversos países en Latinoamérica que sufren de un gran problema de inseguridad. Pese a que los gobiernos en turno implementan medidas para evitar los robos, hay ladrones que encuentran la forma y el lugar para realizar sus fechorías, sin embargo, ¿alguien había escuchado la historia de un perrito ladrón? Sí, el mejor amigo del hombre fue acusado de hurtar un domicilio, pero ¿Cómo ocurrieron los hechos?

Huellitas Durango es una asociación civil que comparte, mediante sus redes sociales, temas relacionados al cuidado animal. Pese a contar con más de 139 mil seguidores en su página oficial de Facebook, una publicación comenzó a cautivar la atención de muchos internautas: “Dejan nota en el perrito del vecino por travieso”, es parte de la descripción que colocó la ONG.

“Querido señor o señora, cuide a su perro que se mete a mi casa a comerse los huevos de mis gallinas, ya lo caché tres veces. Pd. No le haga nada malo, por favor, sólo regáñelo y platique con él” es el mensaje que pegó un vecino en el lomito travieso que se alimenta en casas ajenas.

