Morat provoca locura y memes para sus conciertos en México

Morat se ha convertido en un fenómeno musical, que en cada una de sus presentaciones agota localidades. Así sucedió durante el arranque de la venta de boletos para sus próximos conciertos en México, como parte de Si Ayer Fuera Hoy World Tour. Los fans mantienen en tendencia a la agrupación colombiana, por las diferentes experiencias para conseguir una entrada, algo que va desde la desesperación, tristeza hasta la alegría.

La banda colombiana, conformada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, y los hermanos Simón y Martín Vargas, sorprendieron hace semanas a sus seguidores al revelar su regreso a tierras mexicanas donde ofrecerán varios shows; los boletos se pusieron a la venta el 15 de marzo.

“Alguien lléveme al concierto de Morat no puedo con este sufrimiento de no escuchar el ‘nos faltaba una frase simple pero contundente para empezar el estribillo’”, “Qué ganas de cerrar mis ojos y abrirlos en un concierto de Morat”, “que ganas de ser Nath Campos y no preocuparte por tu entrada para Morat”, “Ir a ver a Morat no resolvería mis problemas pero me haría feliz”, “No mamen si a nadie le gusta Morat porque ya no hay boletos”, “No que a nadie le gustaba la música de Morat y todo suena igual??????”, confesaron algunos internautas en Twitter.

Morat es uno de los 100 artistas del mundo con más entradas vendidas según Pollstar, con cinco fechas agotadas en el Wizink Center de Madrid, 13 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y siete en el Movistar Arena de Bogotá, además de dos Estadios de Medellín para más de 70 mil personas junto a Juanes.

Morat agotó todas sus fechas en mx EN PREVENTA en menos de 5 minutos y todavía hay gente que piensa que es una banda chica — Liz lvs Isaza 🤍 abracé a morat y a timø🫂 (@oohMorat) March 15, 2023

Desde hace más de diez años, este cuarteto colombiano ha llevado su a traspasar fronteras en nuestro país y en toda América Latina. Hasta el momento, Morat es una de las bandas pop más reconocidas del momento.

Memes que van de la desesperación a la felicidad

Morat se vuelve tendencia. (Foto: Twitter.)

Próximos conciertos en México