No gracias, ya no fumo se filma en Guadalajara con una historia para ‘abrazar’ a los jóvenes

No gracias, ya no fumo. (Foto: Gabriela Acosta.)

El estado de Jalisco se ha convertido en un oasis para las productoras, que se han encontrado con diferentes escenarios para narrar historias para cine o series. Actualmente, hay varias producciones desarrollándose en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellas No gracias, ya no fumo.

El rodaje inició hace pocos días por diferentes puntos de la ciudad como el Parque Rojo, la zona del Expiatorio, Andares y la colonia Americana, entre otros. La filmación concluirá el 15 de abril.

“Es mi ópera prima y una comedia que se trata de una joven Nini (ni estudia, ni trabaja) que tiene un día para conseguir dinero para la renta, si no tiene que regresar a vivir con su mamá. Se trata de esta búsqueda del dinero, mientras intenta tener un día entero sin fumar. La película habla de cómo crecer antes de tiempo y va hacia la generación Z y Millennial, ese punto en medio, que es una generación perdida, siento yo; a veces vemos que todo el mundo dice o aparenta saber lo que están haciendo, pero realmente no”, compartió el director Diego Toussaint, de 25 años.

Escrita por la mente del joven cineasta se presenta con una comedia que abordará la crisis existencial a la que se enfrentan muchos jóvenes (y no tan jóvenes), haciendo un guiño al cine independiente de los noventa.

“Mucha gente joven que recién se estaba graduando en pandemia va a sentirse reflejada. Al final, es un abrazo a esas personas que ahorita están justo pensando: ‘rayos, porqué no puedo vivir solo, porqué sigo con mis papás’, que no quieran pedir ayuda. Es una comedia que viene del personaje, no es chiste con chiste, es algo que es muy interesante, porque es una comedia de ciudad”, detalló Toussaint.

Este largometraje cuenta la historia de Nuria (Esmeralda Soto), una joven desidiosa de 22 años que vive uno de los días más difíciles de su corta vida tras ser despedida de su trabajo como barista. Con un día libre entre manos, Nuria tiene 24 horas para conseguir el dinero que le falta para pagar la renta o tomar la difícil decisión de regresar a vivir con su mamá. Todo esto, mientras intenta sobrevivir un día entero sin fumar.

Esmeralda Soto, a quien vemos como protagonista de la serie La flor más bella hizo público en diciembre de 2022 que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple. Publimetro tuvo la oportunidad de hacer un set visit, donde charlamos con la actriz.

“Me fascina no estar en mi zona de confort. Me gusta mucho este personaje, en particular porque creo que si representa un reto y me exige otro tipo de energía que hasta ahora no me había tocado en otros personajes. Es una chica con la que nos podemos identificar, tanto en las facetas buenas y mala,s eso ee lo mejor de Nuria que si puede ser un espectro de lo frustrante que es ser joven y querer comerte el mundo”.

La joven actriz agregó, “Habemos muchos jóvenes (No gracias, ya no fumo) es padre pertenecer a esta nueva generación de cineastas, actores y actrices, es muy emocionante”, dijo Esmeralda.

“La película llega en una etapa en que pueden conocer a Esmeralda, la actriz y no tanto de redes sociales, sino cosas más diversas. Soy compleja, joven y una luchadora de la vida que le gusta afrontar los retos, así sean difíciles” — Esmeralda Soto

Durante la visita a una de las locaciones de la cinta, también charlamos con Estefenía Inti, que hace a la “rebelde” Maite.

“Yo soy el personaje de Maite que es la mejor amiga de Nuria que la interpreta Esmeralda Soto, y estoy dándole apoyo. Es una chica alternativa, como punk y lesbiana en resistencia, porque fue exiliada de su familia, porque no la aceptó así. Le ha tocado batallar y resistir por dentro, sabemos que en la comunidad LGTB las lesbianas suelen tener menso visibilidad. A pesar de su aspecto ruda, es buena onda y siempre está tendiendo la mano a quién lo necesita”, compartió la actriz tapatía.

¿Quiénes participan en No gracias, ya no fumo?

El filme contará con las actuaciones de un elenco juvenil, entre quienes se encuentran: Esmeralda Soto (Nuria), Estefanía Inti (Maite), Alexia Alexander (Tina), Juan Daniel García Treviño (Anacleto), Ximena Ayala (Pili), Daniela Salinas (Anastasia), Paloma Domínguez (Ximena / Luna), Alejandro Dessavre (Elías), Saúl Sánchez (Darío), Isabella Castillón (Inés) y Esteban de la Isla (Fernando).

