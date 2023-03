Tania Rincón bromea sobre su divorcio y el de sus compañeras del programa “Hoy”

Se podría decir que la “ola de separaciones” en el programa “Hoy” la empezaron Andrea Legarreta y Erik Rubín, después le siguieron Tania Rincón y su esposo, y la más reciente en anunciar su separación fue Galilea Montijo.

Las tres conductoras del matutino de Televisa se separaron prácticamente al mismo tiempo, una detrás de la otra, lo que ha provocado burlas en las redes sociales, pero también han sido acusadas de generar polémica para volver a ganar interés entre el público.

Y es que para algunos resulta sumamente extraño que las tres anunciaran su separación con tan poco tiempo de diferencia, no obstante, las coincidencias pueden ocurrir, además, en el caso de Andrea Legarreta y Erik Rubín, ellos habían decidido separarse meses atrás.

Tania Rincón conduce el programa radiofónico “La Caminera”, junto a Fer Gay y Fran Hevia, y tuvieron como invitado a Ricardo Peralta, ganador de la segunda temporada de “MasterChef Celebrity”.

En el programa radial, que también es grabado en vídeo, el popular youtuber negó el rumor de que él sería uno de los conductores del nuevo matutino que estaría preparando TV Azteca.

“Decían que Mauricio Mancera, Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil y yo íbamos a entrar a un nuevo programa que se iba a llamar ‘Buenos Días México’, pero jamás nadie nos dijo nada. Ahorita estoy en un punto de mi carrera que no, hermana”, expresó Ricardo Peralta.

Entonces, Tania Rincón le dijo que le parecía muy bueno porque así no sería su competencia, a lo que el influencer replicó: “Justo dije jamás, jamás competiría con mi comadre Gali, con mi comadre Tania y mi comadre Andrea porque…”

Pero Pepe mencionó “porque que nunca podría ganarles”, y Tania Rincón siguió con la broma al decir: “Porque yo todavía no me divorcio”, luego añadió: “Porque tú te sientas en ‘Desayunando y chismeando’ (sección de espectáculos en el matutino de Televisa) y no sabemos qué puede pasar. Corte a publicando foto y al día siguiente diciendo…”, expresó con humor.

Muchos usuarios expresaron lo bien que les parecía que Tania Rincón se tomara esa difícil situación con algo de humor, a pesar de que antes Galilea Montijo les había pedido a las personas que dejaran de realizar memes a costa de su dolor y el de sus compañeras.