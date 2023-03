“¡Qué barbaro!”, así reacciona abuelita al ver a su nieto con botas y vestido

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo. Millones de personas comparten algún video que suele viralizarse de gran manera y provoca que algunos internautas hablen del tema. Tal como el clip que compartió Viictar, un usuario de la plataforma china que sorprendió a su abuela, de 91 años, con la vestimenta que usó.

En la grabación se puede ver cómo la mujer mayor tenía los ojos cubiertos con una bufanda, de un momento a otro, la abuelita pudo observar de pies a cabeza a su descendiente: “Qué bárbaro”, fueron las primeras palabras de la protagonista del video. El nieto, sin saber cómo iba a reaccionar, comenzó a preguntarle a la viejita si quería ir con esa ropa a la iglesia, mas ella se negó: “No, no estoy loca, a mí no me quedan esas ching**eras”.

Siguiendo con la conversación, Vicctar le dijo que la acompañaría al recinto religioso: “El domingo paso por usted y nos vamos a misa”, a lo que la adulta mayor finalizó: “No, ¿así te vas a ir? Estás bien loco que yo vaya contigo a misa así, ay no, la gente se va a reír de mí”.

