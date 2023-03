Lasso se sincera a través de su nuevo álbum de estudio ‘Eva’

El nombre del intérprete venezolano resonó por todos lados tras el éxito de su canción ‘Ojos Marrones’, con el mismo entusiasmo y amor lanzó este 16 de marzo su cuarto disco de estudio, titulado ‘Eva’, el cual fusiona de manera orgánica las baladas y el pop, uno de los géneros musicales característicos de Lasso.

El nuevo material de Lasso cuenta con 11 canciones, incluida la colaboración que hizo con Sebastián Yatra para ‘Ojos Marrones’, cada uno de los temas sigue una temática en particular que da como resultado la historia sobre la interpretación de las etapas del amor.

Lasso en Publimetro

El cantautor experimentó un cumulo de experiencias tras el boom de una de sus canciones, pero lejos de estancarse en ese momento, volvió a reinventarse y redefinirse a nivel profesional a través de ‘Eva’. Para Publimetro, Lasso compartió las claves en la creación de su álbum.

“Es todas las cosas que componen estar con una persona y Eva es eso, en temas más teológicos es la primera mujer y el origen de todo y siento que es una bonita metáfora de todo lo que representa amar o querer a una persona y esta es como la manera en que tú conoces a alguien, o sea, todas las canciones tienen como un momento de una relación, momentos buenos, momentos malos, esa es la temática”

Lasso (Alejandra Mejía Arzate)

Después de enfrentar y disfrutar el éxito de su canción, Andrés Vicente o mejor conocido como Lasso se mantiene trabajando en que su música logre conectar de manera profunda con sus fans para consolidar su carrera en la industria.

“Me ha dado más oportunidades, me ha dado acceso a más cosas, pero el trabajo sigue siendo el mismo, al final tú eres tu última canción y a pesar de que tuvo mucho éxito pues uno tiene que seguir adelante y sacar más cosas y a mí de verdad no hay nada que me guste más en la vida que escribir una canción y que tocarla en un concierto, entonces es eso lo que le agradezco mucho a Ojos Marrones”

Lasso (Alejandra Mejía Arzate)

Luego de experimentar en su proyecto musical, Lasso se enfrentó metafóricamente con sus proyectos anteriores, por lo cual se atrevió a volver a sus inicios, pero sin perder la evolución que ha conseguido, con el objetivo de mostrarse natural frente a su público.

“Decidí volver a mis raíces, a lo que me gustaba hacer al comienzo que era más alternativo y dije no voy a hacer más colaboraciones este año que es un movimiento poco polémico y un poco complicado. Voy a volver a tocar guitarra, voy a hacer cosas con guitarra, no voy a tener nada urbano y voy a hacerlo estrictamente para la gente que me sigue, para mis fans, no va a ser un tema exploratorio de buscar fans nuevos. Al final esas son cosas que me dan tranquilidad en el fondo, de decir bueno sí se puede, tal vez tarde mucho tiempo como es mi caso, pero sí se puede, no tienes que tener una canción urbana, ni hacer algo completamente alejado de ti”

Lasso (Alejandra Mejía Arzate)

