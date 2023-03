Christian Chávez confiesa el motivo que lo llevó a intentar quitarse la vida

RBD se prepara para su regreso triunfal a los escenarios. La agrupación mexicana junta a sus integrantes principales y así regalarles una última función en el Soy Rebelde Tour 2023. Christian Chávez, pieza fundamental del grupo musical estará presente y por ello ofrece entrevistas a diferentes medios de comunicación.

En una charla con la revista People habló sobre el regreso a los escenarios y manifestó estar muy emocionado, debido a que podrá mostrar su personalidad mientras interpreta los éxitos de la agrupación.

Y mientras sostenía un diálogo sobre la actualidad, el cantante recordó un delicado episodio que tuvo que atravesar en el 2007, cuando estaba en uno de sus momentos de mayor fama. Chávez dijo que en un momento de mucha oscuridad intentó quitarse la vida.

Los motivos que lo llevaron a tomar esta determinante decisión, fue su orientación sexual. Cuando se conoció a través de los medios sus preferencias, “Fercho” dijo que lo obligaron a hacerlo público y él no se sentía preparado.

La situación se dio a conocer después de que se filtraran las fotos de su boda. “Mi productor me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿estás casado?’, y yo estaba como ‘oh, ¿por qué?”, dijo en referencia a que lo querían chantajear con las imágenes.

“Fue muy difícil para mí, porque sólo tenía 23 años y no tenía ninguna guía. Estaba Ricky Martin, pero él aún no había salido (del closet), no sabía cómo, especialmente porque me obligaron a hacerlo y no estaba listo”, mencionó según recoge la revista Quien.

El hecho de que lo obligaran a revelar su orientación sexual hizo que el cantante y actor se hundiera en un mar de sentimientos negativos.

“Estaba tan deprimido y tan destruido en ese momento que pensé que eso era todo, traté de suicidarme y hubo un momento en mi vida que pude decir que lo perdí todo, no tenía dinero, era una broma para los medios, me odiaba a mí mismo”, reveló.

¿Cómo lo superó? Con ayuda psicológica. “Fue difícil, no voy a mentir, pero lo hice. Algunos días pensaba: ‘¡Oh, estoy harto de esto, ya no quiero hacer esto!’, pero algo me mantuvo luchando por ello y creo que fue la pasión por lo que hago”, finalizó.