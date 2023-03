Mía Rubín realiza primera declaración sobre el divorcio de sus padres

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron hace semanas que se iban a divorciar, dejando a más de uno en shock, mucho se ha especulado sobre los motivos que llevó a la pareja a separarse, y esto fue lo que comentó Mía Rubín al respecto.

La hija mayor de la pareja concedió unas pocas palabras a la revista TVyNovelas, donde aseguró que se ha mantenido alejada de las redes sociales por recomendación de sus padres, para no verse afectada por todo lo que han dicho sobre ellos, ya que, según ella, la gente no conoce la verdadera realidad de su familia.

“Por eso yo no me he metido tanto (en las redes sociales); al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos”, expresó Mía Rubín.

En esta misma entrevista con TVyNovelas, Erik Rubín aprovechó la oportunidad para aclarar que sus hijas se encontraban bien con todo el proceso de divorcio, porque saben que, a pesar de todo, todavía hay amor.

“Ellas (Mía y Nina) estando en casa y viendo que no hay odio ni peleas y que hay un inmenso amor; están bien, y si afuera hay ruido, difamación, memes, burlas… Eso es parte de, pero sin duda hay buenos cimientos y eso es lo que ellas tienen y de donde se han agarrado”, detalló el cantante.

Asimismo, confesó que todos los rumores que se han dicho de él y de Andrea Legarreta le han afectado un poco, no obstante, se ha acostumbrado a lidiar con este tipo de situación.

“A mí se me ha hecho la piel más gruesa, el caparazón más grueso… La verdad, es cada vez más difícil que algo que opinen de mí me lastime, aunque sea de gente cercana, que supuestamente son tus amigos, pero te das cuenta de que están buscando la nota, los views, ver por ellos, y eso a veces es a costa de hablar mal de alguien y de difamar, pero ya es cuestión de cada quien; la gente da lo que tiene, y si tiene mierda adentro, es lo que va a dar”, dijo Erik Rubín.