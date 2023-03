La crisis se intensifica: productora argentina Victoria Alonso, mano derecha de Kevin Feige, se va de Marvel Studios

ARCHIVO - La actriz Xochitl Gomez, izquierda, y la presidenta de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, llegan al estreno de "Spider-Man: No Way Home" el 13 de diciembre de 2021 en Los Ángeles. Alonso comenzó en Marvel Studios en 2006 como copr (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Marvel Studios pasa por su peor momento desde que iniciaron labores en el 2006, antes de la primera entrega de Iron Man. La franquicia cinematográfica de la casa editorial ascendió de una manera impresionante y ahora parece estar en caída libre. Lo más reciente es que Victoria Alonso, mano derecha de Kevin Feige abandona sus labores.

Todo aquel que se halla enganchado con las películas de la franquicia sabe que su nombre aparece entre los primeros créditos de cualquier largometraje del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Era también una de las representaciones latinas dentro de Marvel Studios, ya que Victoria Alonso es oriunda de Argentina. No obstante, los recientes reportes apuntan de manera negativa contra la ejecutiva.

Su trabajo en Marvel inició bajo la supervisión de los efectos visuales. Desempeñó roles en las primeras y exitosas películas de la franquicia, como lo fueron las dos primeras entregas de Iron Man, Thor y hasta la primera de los Avengers.

El medio Variety reseña que después la ascendieron a vicepresidenta ejecutiva y de producción, y en 2021 la promovieron a presidenta de posproducción, animación y efectos visuales.

También te puede interesar: ¿Crisis en Marvel Studios? La secuela de un importante grupo de superhéroes tiene intención de ser cancelada

“En su papel, supervisó toda la posproducción de Marvel, incluido su trabajo de efectos visuales, que ha sido objeto de repetidas y vociferantes críticas por parte de los profesionales de efectos visuales”, publica Variety.

Lo más reciente es lo hecho en Ant-Man & The Wasp: Quantumania, blanco de críticas de los expertos en las artes escénicas.

Su nombre seguirá apareciendo en las siguientes producciones, debido a que trabajó como parte del equipo de producción: “Guardians of the Galaxy Vol. 3″ y “The Marvels”, además de los programas de Disney+ “Secret Invasion”, “Ironheart”, “Echo” y “Agatha: Coven of Chaos”.

El insider de Twitter QuidVacuo añade más motivos al despido de Victoria Alonso con señalamientos bastante delicados sobre la productora argentina.