Joven confiesa lo difícil que es salirse de los testigos de Jehová

Para muchas personas, la fe es uno de los pilares más importantes. Esta confianza que se tiene a alguien o algo es muy fácil de encontrar en las distintas religiones que existen por todo el mundo; una de es ella es la de los testigos de Jehová, misma que logró popularizarse por la confesión que realizó una mujer en la que narró cómo fue salirse de allí.

Mediante una grabación difundida por Twitter, Soraya Narez explicó que fue devota hasta los 25 años de edad. Pese a ser una decisión muy dura de tomar, la mujer aceptó “la expulsión” ; esto quiere decir que nadie del entorno, ni siquiera la familia, le puede volver a hablar.

Como es salir de los Testigos de Jehová pic.twitter.com/8G0yLpOtgj — Sorayis Narez (@SorayaNarez) March 16, 2023

“Hace unos días me entero de que testigos de Jehová en España han denunciado a la Asociación de Víctimas de los testigos de Jehová y he tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, aseveró la internauta.

“Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo ‘Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová’ y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario…”, finalizó.

