“Dan ganas de llorar”: cubana conoce por primera vez un tianguis en México

Los tianguis son un espacio en el cual un grupo de personas ofrece una gran variedad de productos y servicios a los vecinos de la zona. En los últimos de meses, los jóvenes acuden a estos lugares para comprar un par de prendas en la “paca” y revenderlas en sus redes sociales.

Pese a ser popularmente conocida, hay turistas que se impresionan de los tianguis y quedan fascinados de todo lo que pueden encontrar. Tal como la cubana que estuvo a punto de llorar al ver todo el cambio cultural que existe en México y su país natal. Mundo Rotos es el canal de YouTube que se encargó de difundir la grabación de 21 minutos en la que se ve el recorrido que hizo la extranjera por las calles de aztecas.

El propietario del canal llevó a su mamá para pasar “su primera vez” entre los puestos ambulantes: “Aunque la mayoría de los cubanos desconoce el significado de la palabra “tianguis”, ya muchos de nosotros sabemos lo que es. Para mí es una excelente y entretenida manera de hacer nuevos amigos a la vez que te encuentras con una enorme variedad de artículos y sobretodo alimentos variados que harán que tu cerebro estalle ante tanta variedad”, relató el creador de contenido.

El joven aseguró que “Suelen ser más económicos que los grandes supermercados. Venir a México y no visitar un tianguis es casi imperdonable. Si nunca has ido a uno te invito a hacerlo mediante este video. Y si has ido definitivamente este video te va a gustar también. Los espero dentro. Un fuerte abrazo amigos. Se les quiere muuuuucho”, finalizó.

