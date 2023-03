Chumel Torres acusa a Gloria Trevi de enviar abogados a acosar a su trabajadora del hogar

Chumel Torres ha vuelto a usar sus redes sociales para exponer otro problema que está viviendo actualmente: al parecer, los abogados de Gloria Trevi han empezado a acosar a su trabajadora del hogar.

El conflicto entre ambos empezó en mayo del año pasado, cuando el comediante compartió un meme sobre la cantante que decía: “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”.

Haciendo referencias a los cargos de rapto, violación y corrupción de menores, por el que estuvo encarcelada durante 4 años, pero después fue absuelta de todos los cargos.

El 17 de enero de este año, el abogado de Gloria Trevi procedió a formalizar la denuncia, de la que esperaban obtener una compensación monetaria por el supuesto daño moral y pérdida monetaria que ocasionó el meme de Chumel Torres.

También te puede interesar:

Ricardo Salinas Pliego estaría patrocinando un documental sobre Gloria Trevi que se estrenaría en HBO

Gloria Trevi además de demandar a Chumel Torres, también lo hará con otras dos mujeres

Gloria Trevi confiesa que Sergio Andrade la aisló de todo y de todos

¿Cómo acosan los abogados de Gloria Trevi a la empleada doméstica de Chumel Torres?

A través de un tuit, Chumel Torres compartió que los abogados de Gloria Trevi acuden a su casa, cuando saben que no está, para amedrentar a su trabajadora doméstica.

“A la atención de Gloria Trevi. Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto” redactó el comediante y presentador.

A la atención de @GloriaTrevi



Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar.

Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto. pic.twitter.com/1PvRtGP534 — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 21, 2023

Además, adjuntó una fotografía de un sobre y unas hojas pegadas con cinta a una puerta. En otro tuit, Chumel Torres le notificó que su equipo en Radio Fórmula podría recibir diariamente, a la una de la tarde, todo lo que le quisieran hacer llegar.