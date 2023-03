[FOTOS] ¿Por qué Selena Gomez apareció vestida de novia en una publicación de su Instagram?

Mientras las redes hablan de una supuesta batalla entre Selena Gomez y Hailey Bieber, a la que supuestamente se suma Kylie Jenner, la actriz y cantante de 30 años celebra ser la mujer con más seguidores en Instagram, en todo el mundo.

Las únicas personalidades que superan en seguidores a Selena Gomez son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Motivo que lleva a celebridad a celebrar cada posteo que realiza en su cuenta de Instagram oficial.

Recientemente sorprendió a sus seguidores con un posteo en el que aparece vestida de novia. ¿Qué significa esta publicación?

Con unas enormes botas blancas y un atuendo que solo significa matrimonio, Selena Gomez aparece sentada en el suelo sosteniendo una bebida gaseosa en su mano con una expresión de felicidad.

No, Selena Gomez no se casó, al menos nó en la vida real. Las imágenes corresponden a las grabaciones de la tercera temporada de Only Murders in the Building, en la que la actriz interpreta a ‘Mabel Mora’.

“¡Adivina de lo que acaba de pasar!”, escribió Steve Martin en su cuenta de Twitter, con una foto en la que sostiene a Selena, cómo si fuese el padre de la novia y está a punto de llevarla al altar.

Guess what just happened! pic.twitter.com/V4aNJjQUKW — Steve Martin (@SteveMartinToGo) March 21, 2023

El portal Daily Mail comparte otras imágenes en las que Selena aparece con el mismo vestido con una hermosa apariencia que hizo cautivar a sus millones de fans en el mundo entero.

Selena Gomez de novia. Daily Mail

