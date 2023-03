Así es la vida de Rosalía como ‘celebridad’

La vida artística de Rosalía no ha sido fácil. Cuando cumplió 15, se presentó al programa de televisión ‘Tú sí que vales’, pero no fue seleccionada. A pesar de este rechazo, la hoy artista no se rindió y tomó las riendas de su carrera para figurar en la actualidad como una de las cantantes más famosas del momento. Su fama la lleva a convertirse en toda una celebridad.

Rosalía es libre al momento de usar sus distintos estilos de ropa, pero de lo que sí estamos seguros es que le encanta marcar la diferencia al lugar donde va. También es amante de llevar color en las uñas y de usar maquillaje.

La española es muy extrovertida y de forma sorpresiva pasó de ser niña a mujer. Con el pasar del tiempo y su carrera creciendo, la cantante se ha llenado lujos, mansiones y carros, sin dejar a un lado la cantidad de viajes que ha hecho con su pareja el también cantante Raw Alejandro. Ambos se han dado varias escapadas por el mundo, como fue el caso de año nuevo 2022 que lo celebraron en Japón.

La pareja de cantantes tiene una flamante casa con espacios amplios. Rosalía tiene un armario espacioso para poder variar la cantidad de ropa que esa en sus conciertos. Su hermana mayor es su estilista y la acompaña a cada uno de sus conciertos.

Por si fuera poco, ha sido nominada nada más y nada menos que a ocho premios en los Latin American Music Awards, que se celebrarán el próximo 20 de abril aunado a las buenas noticias de la cantante, este viernes 24 de marzo verá la luz uno de los proyectos musicales más esperados del año. Después de muchos rumores de una supuesta colaboración, Rosalía y Rauw Alejandro han anunciado el lanzamiento no de una, sino de tres canciones que darán forma a su primer EP conjunto con las canciones Beso, Vampiros y Promesa.