¡No lo perdonó! Padre entrega a su hijo a la policía al tras descubrirlo robando

Muchas parejas sueñan con ser padres y cuidar de un bebé; después de lograr procrear a su hijo, los adultos deben de educar a los menores para que, a un futuro, sean personas de bien. Desafortunadamente, hay jóvenes que no logran seguir el camino correcto e ingresan al mundo del crimen.

Algunas familias deciden cubrir a su ser querido con la intensión de que no pisen un centro penitenciario, sin embargo, en las últimas horas comenzó a popularizarse la historia de un hombre que decidió entregar a su primogénito con la policía local y así lograr que pagara por las consecuencias de sus actos.

El padre expresó a medios locales que “Yo no le enseñé eso”, asimismo, relató que no dudó en seguir a su familiar para detenerlo y que pisara la cárcel. Según lo relatado por el portal antes citado, el buen ciudadano usó una moto para continuar el paso del ladrón.

