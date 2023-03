Mira el emotivo discurso que La Rosalía dice a sus bailarines antes de su concierto

Sin duda alguna, La Rosalía se encuentra en uno de los mejores momentos en su carrera musical, y es que además de los diversos temas que están por estrenarse, la cantante también inició su gira ‘Motomami Festival Tour 2023′, que se enfoca en los festivales más reconocidos del mundo y, adicional a la manera en que la cantante ha demostrado lo mucho que ha crecido tanto personal, como profesionalmente, también se ha dado a conocer lo bien que trata a todo el equipo que la acompaña.

Es así, como desde el festival Lollapalooza en Argentina, la cantante española sorprendió a todos luego de que su micrófono se encendiera sin querer, y la audiencia conociera verdaderamente como Rosalía trata a sus bailarines, demostrando con un emotivo discurso lo bien que se lleva con ellos.

“Este es el primer show que hacemos. Este es primer show, espero que os sintáis muy orgullosos de esto, que os gocéis el show”, reconociendo además que todos son importantes en su presentación, ya que sin ellos no sería igual. “Sabéis que no puedo hacer esto sin vosotros. Me siento muy feliz, muy bendecida de que estéis aquí. Y de veras, espero que disfrutéis el set de esta noche ahí fuera en el escenario. Aprendo mucho de todos vosotros, de cada uno de vosotros durante este proceso”, dijo, finalizando su discurso con un grito de ánimo para salir de la mejor manera en su primera presentación. “Vamos a petarlo a tope, ¿vale? Vámonos. ¿Argentina? 1, 2, 3... ¡¡ARGENTINA!!”, concluyó.

Hasta el momento no se sabe si fue o no planeado, pero lo que si es cierto es que estas emotivas palabras lograron animar a todos los que estaban presentes en su show.

Cabe resaltar que la española llegará a México el próximo 1 de abril para el festival AXE Ceremonia, en donde compartirá con otros artistas como Julieta Venegas, M.I.A, Travis Scott, entre otros.