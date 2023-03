Le preguntan a Georgina cuántos bolsos tiene y la respuesta molesta hasta a Cristiano Ronaldo

La segunda temporada de ‘Soy Georgina’ se estrenó recientemente dentro de la plataforma streaming, Netflix. Por eso, la novia de Cristiano Ronaldo se encuentra en varios programas promocionando su serie documental.

Uno de esos shows fue El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, que transmite Antena 3 en España, donde la modelo de 29 años fue consultada por el número de bolsos que guarda en su casa. A lo que respondió:

“150″ sin dudarlo, al preguntarle los motivos de tener varios, señaló: “No lo sé. Esa pregunta me hace siempre Cris. Me dijo para mi cumpleaños qué quieres. Y le dije un bolso y le pedí el mismo que tengo, pero más grande y me dijo ‘me niego’”.

Añadió: “Llega un punto en que tú misma te replanteas y más viniendo de dónde vienes y yo tenía muy poquitos bolsos antes de empezar con él”. Moto le dice “¿dirías que el dinero te cambia?”. A lo que ella dice muy segura: “no, a mí no me ha cambiado”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Destrozan a Georgina Rodríguez por su comentario de las mujeres en Arabia Saudita ¿Qué dijo la pareja de Cristiano Ronaldo?

Reacciones en redes sociales

Los usuarios no dudaron en opinar a las declaraciones de la modelo argentina, nacionalizada española.

Yo solamente quiero ser Georgina y tener como esposo Cristiano Ronaldo y tener 150 bolsos en mi armario — Alba Ontiveros (@ISoyGalicia_) March 24, 2023

150 bolsos Georgina ósea HOLAAAAAAA? — soy yooo (@klauussbenz_) March 22, 2023

149 bolsos más en mi colección y estoy la par de Georgina😍 — Gina Hache (@ginahachep) March 24, 2023

He visto tiendas menos grandes que el vestidor de Georgina, LA VIRGEN, cuantos bolsos, cuantos zapatos, cuanta ropa, no me daría la vida para ponerme todos ellos y le acabaría poniendo lo mismo siempre#SoyGeorgina — TOUƆHÉ (@Touche3196) March 24, 2023

Dentro de los nuevos episodios del programa, la joven muestra las marcas de lujo que acompañan su preciada colección.

Georgina tiene en su colección el bolso más caro del mundo: Diamond Himalaya Birkin de Hermès, uno de los modelos más exclusivos del mercado del lujo.

Un artículo de Mujer Hoy señala que “la influencer tiene una colección casi infinita del Birkin de Hermès, el famosísimo diseño de la firma parisina. Lo tiene en diferentes colores y tamaños y casi siempre complementa sus looks con uno de ellos. Pero este modelo del que te hablamos es uno que forma parte de una de las ediciones limitadas de Hermès y se produce de forma totalmente personalizada, por lo que no hay dos iguales”.

Soy Georgina segunda temporada

El cartel oficial de esta nueva temporada, que se estrenó este viernes 24 de marzo, señala lo siguiente:

“Solo ella podía versionarse a sí misma. Es única entre millones”

“Vuelven los bolsos, vuelven los ibéricos, los ‘lookazos’, la familia. Vuelve el fenómeno, vuelve Georgina”, dice la voz en off durante el tráiler de la serie que contará con 6 nuevos episodios.

Sin embargo, se abordará la faceta de Georgina Rodríguez como madre y su momento tan delicado como la pérdida de un bebé con Cristiano Ronaldo. También se podrá ver su faceta de pareja de Cristiano Ronaldo y cómo la argentina acude a los estadios de fútbol para apoyarlo.