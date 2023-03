Novio de Becky G admitiría que le fue infiel a la cantante con esta publicación en Instagram

Desde la semana pasada, la vida amorosa de Becky G se ha convertido en tema de discusión en redes sociales, luego de la circulación de unas imágenes y audios donde se evidenciaría la infidelidad de su prometido, Sebastián Lletget.

A través de Instagram, una usuaria en anónimo, aseguró ser una mujer que se acostó con el futbolista en el mes de febrero, cuanto estuvo en la ciudad de Madrid, España.

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (…) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, se leía en estas stories que ya fueron eliminadas.

Ahora, días después, una publicación del novio de la cantante estadounidense, confirmaría la información viralizada.

TE RECOMENDAMOS LEER: Becky G anuncia su compromiso con el futbolista Sebastián Lletget, fotografías

¿Confirmación de la infidelidad?

A través de un post de Instagram, el jugador de FC Dallas, publicó un extenso comunicado donde reconoció sus errores y pidió perdón a su prometida.

“Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo... No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debería haber”, inició el futbolista.

El atleta anunció que ingresará a un programa para trata su salud mental. “He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación. Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”, confesó Sebastián.

Para su novia, la cantante Becky G escribió: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”

Por su parte, la cantante no ha hecho ningún comunicado en respuesta a esta situación y en su comportamiento en redes sociales sigue siendo de promoción de su carrera musical, además que no ha borrado ninguna foto con novio.