Esta fue la declaración que dio Becky G sobre los constantes cuestionamientos sobre la infidelidad de su novio

Becky G Becky G se vengó de su novio con espectacular look (@theylovedaboy / Carlos Alvarez /Getty Images / Instagram)

Hace unos días comenzó a correr el rumor de que la pareja de Becky G, Sebastián Lletget, le habría sido infiel a la cantante a los pocos meses de haberse comprometido.

Aunque la pareja se mantuvo en silencio por unos días, el futbolista finalmente confirmó los rumores al compartir un comunicado donde aceptaba que sí llegó a engañar a su novia.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada”, dice parte del comunicado de Sebastián Lletget.

¿Qué ha dicho Becky G del engaño de su prometido?

A pesar de que Sebastián Lletget compartió un comunicado por sus redes sociales, la cantante ha decidido permanecer callada, pero ante la insistencia de los periodistas y de sus fans, Becky G aprovechó la oportunidad de haber ganado un premio en los iHeartRadio Music Awards de este año, para ofrecer unas palabras al respecto.

“No words but thank you (Sin palabras, pero gracias)”, fue lo que escribió la cantante en su nueva publicación en Instagram, junto a unas imagénes de ella con el galardón que obtuvo en la categoría ‘Mejor canción de Pop Latino del Año’, gracias al tema “MAMIII”, que canta junto a Karol G.

Durante su discurso de aceptación, Becky G resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre las mujeres en la industria, y alegó que para todas había una “silla en la mesa”, ya que “juntas somos más”.

La artista no hizo mención alguna de la infidelidad de Sebastián Lletget, ni tampoco dijo nada que se pudiera tomar como una indirecta. Tampoco se sabe si cortó o no con el futbolista, pero se pudo apreciar que ya no llevaba su anillo de compromiso.