Aitana libera sus “ángeles”: “Si a ti no te asusta a mi no me asusta”

Aitana la vuelve a romper en redes con el estreno de una nueva era en su carrera musical con el tema Los Ángeles, una canción enérgica y estimulante que manifiesta una llamada de alianza y empoderamiento generacional. Además, lo hizo con una faceta de Dj, en un evento celebrado en Madrid.

Esta composición representa el cambio de paradigma en las connotaciones negativas impuestas sobre el sexo, las relaciones físicas y el amor. Sobre una base electrónica, con un ritmo liberador y estimulante, y una puesta en escena representativa, Aitana desmonta los prejuicios y concepciones sobre nuestros actos más instintivos y pasionales, enseñándonos la diversidad y riqueza de la espontaneidad.

Sin imponer un ritmo frenético, pero si envolvente, Los Ángeles motiva a bailar dejando fluir nuestros movimientos más fortuitos, en esencia, sentirnos libres y seguros. Así se refleja en el videoclip, bajo la dirección creativa y producción ejecutiva de Vampira que representa la libertad juvenil.

¡@Aitanax toma el control de la #αlphaHouse! La protagonista de la noche nos sorprende con su nueva faceta como DJ y parece que no se le da nada mal 😳🎧 pic.twitter.com/UNpnABG9em — News αitana (@NewsAitana) March 29, 2023

Aitana decidida a cambiar su target de niñas de 14 años por maricones de night clubs me parece un servicio — quepasapollo 🔔🦄🦞 (@quepasapollo72) March 30, 2023

la gente quejándose de la fiesta de aitana… hermana, vas gratis, con consumición gratuita, te regalan una camiseta de su nuevo merch, estás con ella 5 horas en el mismo club, ¿y te quejas porque “no te hace caso”? si quieres, te acompaña a mear y te sujeta el cubata, no te j0de. — luci (@lucixprada) March 30, 2023

La cantautora llegó a Alpha House en Madrid, España, para brindar una fiesta inolvidable que da inicio a una era de diversión y libertad en estado puro.

Aitana ha presentado esta canción y el universo Alpha, en la Alpha House dónde compartió con sus fans una experiencia totalmente inmersiva y exclusiva.

La artista internacional, ha ido despejando las incógnitas sobre este proyecto a través de sus redes sociales, en un directo, desvelaba que será un disco con pocas colaboraciones, lleno de influencias house y en el que solo estarán Formentera y En El Coche como canciones que ya hemos podido escuchar.

Letra de ‘Los Ángeles’ de Aitana

Mientras no sabían

Yo te besaba a escondidas

Eso nadie te lo hacía

Me buscabas, me comías

Pero fue culpa de Adán, cuando Eva se perdía

Y otra manzana mordía

Nuestra labios se miran

Y estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta, no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Ya sé que contigo fueron mágicas

Ya sé que hay un video aún sin publicar

¿Por qué esta relación fue tan física? Porque tú y yo siempre fuimos química

No importa que sea a escondidas

Se vive solo una vida

Porque aunque no estemos juntos la gente ya lo sabía

Si en la biblioteca los ángeles también pecan

Me miras y no hay que decir más

Que cuando se encuentra a esa persona

Que cuando te toca te obsesiona

Si nos alejamos no funciona

Déjame tenerte una vez más

Que estas ganas no se van

Cuanto más me comes, más me gusta

No me importa qué dirán

Si a ti no te asusta a mi no me asusta

Yo quiero otra noche

Yo quiero otra noche

Y estas ganas no se van

No me importa qué dirán

Yo quiero otra noche (otra, otra) (Otra noche más)

Yo quiero otra noche (otra, otra)(Otra noche más)