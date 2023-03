Camy G deja muy mal parado a Sargento Rap en un nuevo vídeo que publicó por TikTok

Camy G estuvo emparejada con Sargento Rap, quien, a pesar de ser rapero, se volvió famoso por participar en varios realities shows, sin embargo, en los últimos años ha sido noticia por su lado violento.

La pareja llegó a tener un hijo juntos, sin embargo, el abuso empezó antes y de acuerdo con las palabras de la influencer, ella tenía la esperanza de cambiarlo, a pesar de que muchas veces llegó a sentir que su vida corría peligro.

CAMY G SE SINCERA SOBRE LO QUE HABRÍA VIVIDO CON #SARGENTO RAP: "PENSÉ QUE IBA A CAMBIAR" pic.twitter.com/JqMmeawIea — Reporteros del Mayab (@ReporterosMayab) December 30, 2022

“Me llegó a levantar embarazada y después encima me decía; ‘No te golpeé. No digas que te pegué un putazo porque eso es pegarte en la cara’. También me ponía contra la pared y le pegaba a la pared y después me decía: ´Pues es que todavía no se te ve la panza, todavía no agarro la onda de que estás embarazada’”, relató Camy G en una ocasión, después de haber denunciado públicamente a Sargento Rap.

¿Qué ha dicho ahora Camy G de su expareja, Sargento Rap?

Actualmente, Sargento Rap no se puede acercar a Camy G ni a su hijo, debido al nivel de violencia que ejerció contra ellos en el pasado, lo que ha hecho que el famoso exprese en varias oportunidades lo terrible que era no poder formar parte de la vida de su pequeño.

Sargento Rap y Camy G presentan a su hijo con particular video e íntimas fotos del parto https://t.co/wNgK5aOi8f pic.twitter.com/hGp83RmqJw — OtroSitio.cl (@otrositio_cl) October 15, 2020

Pero desde que Camy G se atrevió a denunciarlo, no ha parado de compartir sus malas experiencias, para así poder prevenir a otras mujeres de las actitudes peligrosas de sus parejas, y no crean que los cambiarán cuando les pidan perdón.

Así que, en esta ocasión, usó su cuenta de TikTok para decir lo siguiente: “Si alguna vez te encontraste al papá de mi hijo y te habla mal de mí, pregúntale quién paga la educación del niño, quién paga la leche y los pañales, quién lo mantiene bien bonito, bañado, vestido y perfumado, quién lo acompaña en cada desborde emocional y sobre todo quién lo lleva al médico cuando se enferma”.

Camy G sobre Sargento Rap pic.twitter.com/bbtD2CkXzk — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 31, 2023

Dando a entender, que desde que se separaron, ella asumió los gastos del hijo que tienen en común, y Sargento Rap no ha colaborado en nada de su manutención, a pesar de decir que a cada rato cuanto lo extraña.