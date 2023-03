Harry Styles quiere una relación seria con Emily Ratajkowski, pero a la modelo la detiene un insólito motivo

El mundo del espectáculo quedó sorprendido con el apasionado beso en el que fueron captados Emily Ratajkowski y Harry Styles. Nadie vio venir que este par de personalidades podría entablar una relación sentimental, incluso casual, dado que el cantante es la expareja de una amiga de la modelo.

A ninguno le importó y decidieron mostrase muy afectivos en Tokio, por la gira de Harry Styles en Japón. Ese beso generó mucha polémica. Una de tantas fue la reacción de Olivia Wilde, expareja del cantante y, supuestamente amiga de Emily.

Las fuentes cercanas a Olivia dicen que la modelo de 31 años le habría pedido perdón y la actriz y directora simplemente se quiere mantener alejada de este tema.

Pero la mayor sorpresa de la situación viene de parte de las intenciones de Harry con la modelo. Ambos son solteros codiciados y últimamente tienen tendencias a mostrarse con varias parejas como una señal de que quieren disfrutar de estos años de juventud.

"harry styles" y "emily":

Porque se vio a harry y emily ratajkowski besándose.pic.twitter.com/Wia6SdYXcA — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 26, 2023

Sin embargo, según reseña la revista Quien, una fuente de US Weekly dice que Harry está enloquecido por Emily Ratajkowski y quiere tener una relación seria con ella. Y las sorpresas no terminan, ya que la modelo estaría frenando estas intenciones del cantante británico y no es precisamente por el pasado que tiene con su amiga.

“Harry siempre se ha sentido muy atraído por Emily. Y está muy emocionado por tener una relación con ella”, dijo la fuente. Pero lamentablemente ella no ha superado a su ex, Sebastian Bear-McClard, recientemente acusado de abuso sexual.

“Emily no está buscando nada serio. Ella solo está tratando de vivir su mejor vida de soltera y divertirse”, mencionaron sobre Ratajkowski.