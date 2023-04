¿Qué pasará con sus restos? Esta fue la última voluntad de Andrés García

El actor Andrés García falleció el pasado 4 de abril a los 81 años de edad, lo que significó una gran pérdida para el mundo del espectáculo debido a la trayectoria que tenía en cine, teatro y televisión, además de que era considerado uno de los grandes galanes de la farándula.

Andrés García. (Foto: Instagram.)

García murió en su casa en Acapulco en el estado de Guerrero. Su esposa, Margarita Portillo reveló a través de redes sociales que el actor murió en paz.

El funeral de Andrés se llevó a cabo en su casa durante la mañana y tarde del 5 de abril. Según Gabriel Cuevas, reportero de Venga La Alegría, los restos de Andrés García serán cremados el jueves 6 de abril.

¿Cuál fue la última voluntad de Andrés García?

Según explicó el mismo Cuevas en el matutino, la última voluntad de Andrés García fue que sus cenizas fueran esparcidas en el mar de Acapulco, lugar en el que pasó los últimos años de su vida.

Además la viuda del histrión detalló que no sabía si los hijos del actor irán a darle el último adiós, y aseguró que solo uno de ellos le dijo que no iría. La relación que García sostenía con relaciones con sus tres hijos Leonardo, Andrés y Andrea no era buena.