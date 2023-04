Andrés García y su relación con la desaparición de la mamá de Luis Miguel

El famoso actor Andrés García falleció el pasado 4 de abril a causa de la cirrosis que le diagnosticaron, además de la solida carrera que construyó dentro del mundo del espectáculo, su nombre resonó más de una vez por las polémicas en su vida personal.

García se convirtió en una de las figuras más influyentes de la década de los 70 y 80, es por ello que logró establecer fuertes relaciones con políticos y celebridades, una de ellas fue con Luis Miguel y su padre Luisito Rey.

¿Andrés García se involucró en la desaparición de la madre de Luis Miguel?

La serie biográfica que se estrenó en Netflix sobre la vida del intérprete de ‘Suave’ causó diversas reacciones, en especial por el tema de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

Ante todos los rumores que comenzaron a surgir por la narrativa de esta producción, Andrés García, quien fue bastante cercano al cantante habló al respecto en una entrevista que dio para el programa ‘Un nuevo día’.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela, me dijo: ayudarme a matar a Marcela” reveló Andrés durante una entrevista en 2019.

Luis Miguel y Andrés García mantuvieron una buena relación durante varios años por el medio en el que se desenvolvían, no obstante, después el protagonista de ‘Pedro Navajas’ detalló que se distanciaron por la actitud que tomó ‘el sol de México’.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado sobre el deceso de García, a diferencia de Roberto Palazuelos, quien dedicó un emotivo mensaje para honrar la memoria del icónico actor.