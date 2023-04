Nicole Chávez se enfrenta a Dania Méndez y sale funada nuevamente en las redes sociales

Mientras Nicole Chávez estuvo dentro de “La Casa de los Famosos 3″, tuvo varios encontronazos con Dania Méndez, por lo que la relación entre ambas ha sido sumamente tensa.

Así que cuando la hija de Julio César Chávez estuvo invitada en el programa “Hoy día” donde tenían planeado entrevistar a la más reciente eliminada del reality show de Telemundo, aprovechó para decirle lo que sentía.

Nicole Chávez y Dania Méndez se dan con todo en "La Casa de los famosos 3"https://t.co/igw3ZtIU5H pic.twitter.com/fjoWG2jN74 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) January 31, 2023

Nicole Chávez primero le dijo a Dania Méndez que después tendrían oportunidad para aclarar todo lo que había dicho de ella en el programa, para después cuestionar su falta de congruencia, ya que, según ella, sus palabras y acciones no coinciden: “Me causa mucha incongruencia, no sé qué más esperar de ti”.

Antes tales recriminaciones, Dania Méndez explicó que no tiene control de la imagen que puedan tener otras personas de ella, así que si alguien se forma una idea de cómo cree que era, será difícil cambiarla.

Asimismo, la exacashore le aseguró a su excompañera que no tenía nada personal en contra de ninguno de sus compañeros en LCDLF3, ya que los conflictos que pudieron haber surgido, era por cuestión de reality, dando a entender que se generaron para subir rating.

Y ante el comentario que le dijo Nicole Chávez, sobre que ya no sabía qué esperar de ella, Dania Méndez le contestó: “Pues no esperes nada, de hecho, no lo hago para que lo esperes tú… Qué te digo, Nicky, creo que es parte del show, yo no tengo nada personal con nadie… Dania siempre ha sido Dania y va a ser la que tú quieras”.

LO QUE FALTABA DE LA RPIMERA PARTE.. SON DOS VÍDEOS DANIA Y NICOLE pic.twitter.com/cF5MBPRl0I — Jeimyloves (@Jeimyloves1) April 5, 2023

Respuesta que fue aplaudida por los usuarios en redes sociales, quienes han condenado, una vez más, las acciones de Nicole Chávez, quien, para muchos, solo quería manchar la imagen de Dania Méndez con el público y de, algún modo, congraciarse con ellos, ya que, de todas las participantes, la menos querida por los espectadores fue ella.