Telemundo está siendo criticado fuertemente por cómo manejó el acoso de Dania Méndez

Dania Méndez no la ha pasado bien en "Big Brother Brasil":

Dania Méndez, participante de “La Casa de los Famosos 3″, fue seleccionada para ir de intercambio al reality show “Big Brother Brasil”, pero se vio envuelta en un escándalo de acoso.

Durante una fiesta dos integrantes del reality brasileño se sobrepasaron con la ex integrante de “Acapulco Shore”, y a pesar de que ella nunca se quejó ni dijo nada al respecto, porque lo vio como algo normal ya que habían bebido mucho alcohol, el público en Brasil no lo toleró.

#ÚltimaHora



El día de ayer durante la fiesta de Big Brother Brasil, un tipo llamado Mc Guime trató de tocar el trasero de Dania Méndez a lo que ella reaccionó quitando la mano y mostrando incomodidad por esta acción.



Hace una hora

Así que la producción de “Big Brother Brasil” tomó la decisión de expulsar a esos participantes, provocando que Dania Méndez se sintiera culpable al respecto.

La diversión se termina cuando las cosas se salen de control. Esto no lo había visto y realmente siento pena por este participante. Que horror que dejen pasar en alto estas situaciones.

Vean nada más como sostiene a Dania, utiliza toda su fuerza.



Vean nada más como sostiene a Dania, utiliza toda su fuerza. https://t.co/e81tcf8P3j pic.twitter.com/Gmnxi8C3mC — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 16, 2023

Acusan a Telemundo de permitir el acoso en sus realities shows por rating

En vista de lo que hizo la producción de “Big Brother Brasil” sobre el caso de Dania Méndez, varias personas han acusado a Telemundo por permitir el acoso en busca de rating.

Telemundo NO le importa sus talentos solo el rating !! IVÓNNE MONTERO, bajo su responsabilidad, sufrió agresiones, la acorralaron y la amedrentaron dos hombres y no hicieron nada. ❌

Incluso pusieron de panelista a la mujer que la ofendió de tantas formas posibles !! #lcdlf3 ❌ pic.twitter.com/xxkN0IVklf — 🤍✨IXI ✨🤍 (@Ltuheart) March 18, 2023

Primero, la cadena decidió transmitir lo que pasó en la fiesta en Brasil, después anunció que dos participantes habían sido expulsados por “culpa” de Dania Méndez, sin mostrar ni explicar por qué se llegó a tomar esa decisión.

Pero no solo eso, Carlos Aydan, presentador de Telemundo, que también ha participado como conductor en LCDLF3, a través de su cuenta de Twitter pidió no ‘exagerar’ la situación con la ex integrante de “Acapulco Shore”, ya que ella lo normalizó y lo vio normal, también dio a entender que Dania Méndez estaba acostumbrada a esas situaciones por el tipo de reality en el que ha estado.

Muchos están ofendidos pero ella está normal y consciente de lo que ocurrió. Si a ella no le molesta, y lo ve normal y de su agrado no debería molestarles. #lcdlf3

Sin embargo, todo el asunto empeoró cuando conductor principal de “La Casa de los Famosos” expresó que en Telemundo tampoco aceptaban comportamientos inapropiados, así que las personas le recordaron que sí permitieron que en la edición pasada, Ivonne Montero fuera gravemente acosada por la mayoría de los participantes.

Muy correctos Telemundo halagando el buen actuar de BBB, son el ejemplo literal de "luz en la calle y OSCURIDAD EN LA CASA". NO SE OLVIDA CÓMO CALLARON ANTE EL BULLYING QUE SUFRIÓ IVONNE MONTERO #LCDLF3

De hecho, pusieron a Laura Bozzo, una de las acosadoras de la actriz, como panelista en esta temporada. Aparte de que también han expuesto los malos tratos que recibió ‘La Materialista’ el día de su cumpleaños, quien pensaba que le iban a dedicar algo especial, pero en cambio hicieron otra cosa.