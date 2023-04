¿Qué le va a “meter”😲? Tráiler de Barbie en castellano provoca polémica por extraño doblaje

Barbie es uno de los juguetes más reconocidos en todo el mundo. Esta icónica muñeca cuenta con un gran universo que ha llegado hasta la pantalla grande. Pese a tener diversas películas, la nueva obra de Barbie está generando mucho interés en internet.

A pesar de todos los videos que circulan en redes sociales, en las últimas horas se comenzó a popularizar el extraño doblaje que se realizó en España para la película donde aparece Margot Robbie.

El clip que generó polémica es la discusión entre Ken, protagonizado por Ryan Gosling, y otro personaje: “Oh, demasiada playa para ti ¿No, Ken?”, es la confrontación que le hace un joven, a lo que este responde: “Si no estuviera gravemente herido te metería una paliza”.

Sin especificar, todo comienza a ser confuso: “Yo sí que te la metería a ti Ken”. Uno de los presentes intenta calmar todo: “El que quiera metérsela tendrá que metérmela a mí primero” . La grabación ya supera el millón de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

