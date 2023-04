Critican a Camilo y Evaluna por “estrategia” para no mostrar el rostro de su hija

Hace un año se dio a conocer que había nacido la hija de Camilo Echeverría y Evaluna Montaner, algo que no solo emocionó a la familia, sino también a los fans de la pareja que esperaban con ansias el poder ver el rostro de la pequeña y así conocerla también.

Le puede interesar: Ricardo Montaner arremete contra ‘Despierta América’ por mostrar el rostro de su nieta Índigo

Sin embargo, los padres de Índigo decidieron no mostrarla, y hoy, hace un poco más de un año de su nacimiento aún no lo han hecho, indicando que esto se debe a que no quieren exponer a la menor en redes sociales, una idea que no solo ellos han adoptado, pues muchos famosos prefieren mantener en incógnito a los menores, hasta que lleguen a cierta edad.

A pesar de todos los esfuerzos realizados, y las razones por las que estos prefieren mantener a su hija fuera de los reflectores, los medios de comunicación han intentado captar el rostro de la pequeña para mostrarle a todos los fans que mantienen la curiosidad desde el primer instante.

De hecho, recientemente ‘Despierta América’ difundió unas imágenes en donde se ve la cara de la niña, lo cual hizo que su abuelo Ricardo Montaner, saliera en su defensa. “¡Eso no es ético! Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí? Nosotros, los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, escribió el cantante en un comentario.

Y, aunque Camilo o Evaluna no se han pronunciado al respecto, trataron optar por colocarle una manta a Índigo, para poder protegerla de las cámaras, esto fue captado en el aeropuerto tras su regreso a Miami.

Por este motivo, sus seguidores manifestaron su disgusto al ver la estrategia que utilizaron para ocultar la carita de la pequeña, varios de estos indicaron que al tratarse de figuras públicas no deberían hacer este tipo de cosas, catalogando la acción como “ridícula”.

“Esa bobada de mantener tapado al niño que, en un futuro, va a estar en el foco de todas las cámaras”

“Tienen una serie en Disney sobre su familia y ahora se quieren hacer los reservados”.

Son algunos de los comentarios que se pueden ver en redes sociales.