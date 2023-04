La polémica que Andrés García y Robert Palazuelos no pudieron arreglar

Desde hace mucho tiempo, Andrés García y Roberto Palazuelos se han caracterizado por tener una bonita amistad, aunque en los últimos años del actor se distanciaron de una manera que nadie podía creer, luego de que intercambiaran algunas declaraciones uno contra el otro públicamente, lo cual al parecer no pudieron arreglar antes de que el actor falleciera.

“Ojalá Dios nos junte en el cielo otra vez, marcaste mi vida, siempre te amare fuiste un padre para mi ahora te conviertes en leyenda”, escribió Palazuelos en su cuenta de Twitter para despedirse del protagonista de ‘Pedro Navaja’, junto a una fotografía en donde este le está dando un beso en la mejilla.

Asimismo, Palazuelos también compartió un video en sus historias de Instagram, en donde hacía referencia a la última vez que pudieron verse. “Antes de que gente mala lo envenenara con odio en contra de sus verdaderos amores”, dijo, dejando en duda a todos por lo comentado.

¿Qué fue lo que ocurrió entre ellos?

Según lo comentado por Roberto Palazuelos, Andrés García y él se distanciaron un poco después de que este no estuviera de acuerdo con Margarita Portillo y su hijo Andrés López Portillo, a quien supuestamente logró reconciliar con su padre y luego lo puso en su contra.

“Yo los reconcilié. Me duele mucho que diga eso de mí, sus palabras no sólo me ofenden a mí, a mi familia que tanto cariño le ha dado. Andrés lo quería matar (al hijo de Portillo) y yo le decía: ‘cómo lo vas a matar si es el hijo de tu señora esposa’. Lo quería matar porque este chavito le bajó una lana”, dijo Palazuelos a ‘La Saga’.

Asimismo, el actor y empresario mexicano también aseguró que intervino para que Andrés no se divorciara de su esposa Margarita Portillo, además de ayudarlo monetaria y legalmente en el pasado. “Los reconcilié y ahora me lo pone en contra, por intereses personales de él”, aseguró.

Por otro lado, el llamado ‘Diamante Negro’ indicó en su momento que le habría gustado reconciliarse con él, pero el actor llegó a retarlo, hasta si es posible llegar a un enfrentamiento a tiros.