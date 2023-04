Paulo Londra celebra su cumpleaños en medio de un escándalo con la madre de sus hijas y su nueva novia

El rapero, cantante y compositor argentino de 25 años de edad, Paulo Londra, regresó a la música en marzo de 2023, tras estar alejado por aproximadamente dos años, y con esto, estrenó el sencillo Plan A, lo que daría inicio a una nueva etapa de su vida.

Tan solo un par de semanas más tarde, publicaría un nuevo tema titulado Chance, para posteriormente lanzar la tan anhelada sesión BZRP Music Sessions #23 junto al productor Bizarrap, misma que llevaba un par de años guardada.

Paulo Londra presume a su nueva novia tras escándalo con su exnovia y madre de sus dos hijas. / Foto: Facebook

Paulo Londra y el escándalo con Rocío Moreno, exnovia y madre de sus dos hijas

Asimismo, a principios de 2022, su expareja y madre de sus dos hijas, Rocío Moreno, declaró que el rapero y ella se separaron un par de meses antes de dar a luz y lo acusó de abandono “Cada vez volvía más tarde o no volvía a casa, y se quedaba en la casa de sus padres para que yo no viera los horarios y en el estado en que volvía”.

Paulo Londra presume a su nueva novia tras escándalo con su exnovia y madre de sus dos hijas. / Foto: Getty Images (Santiago Bluguermann/Getty Images)

Tras estas declaraciones, Moreno decidió demandar al intérprete de ‘Adán y Eva’ donde se le exigía pagar una manutención económica mensual para sus dos hijas, ya que ella abandonó sus estudios para cuidar de los bebés y acompañar a Paulo en su carrera musical. Cabe recalcar que en mayo, la expareja llegó a un acuerdo “Es una mezcla de sentimientos, pero sí, ya se le dio fin a todo”.

Paulo Londra y Rocío Moreno (Exnovia y madre de sus dos hijas): Paulo Londra presume a su nueva novia tras escándalo con su exnovia y madre de sus dos hijas. / Foto: Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify)

Paulo Londra presume a su nueva novia Martina Quertglas

Tan solo dos meses después, en abril, se comenzó a especular que Paulo Londra tendría una nueva novia y habría olvidado a la madre de sus dos hijas, pero fue hasta el lunes 20 de julio de 2022, que la relación se hizo oficial y la afortunada es Martina Quertglas, quien fue la encargada de oficializar el noviazgo, gracias a un par de fotos compartidas en su cuenta de Instagram.

Paulo Londra celebra su cumpleaños en medio de un escándalo con la madre de sus hijas y su nueva novia

Sin embargo, en febrero de 2023, una nueva polémica salió a la luz y es que, la nueva novia de Paulo Londra trató de contactar a la expareja del argentino por medio de un mensaje directo en Instagram y compartió la captura de pantalla con la descripción ‘Cínica’, pero la actual novia de Londra dijo que era mentira y publicó lo siguiente, “Cínico es falsear un chat, para hacer circo en las redes. No tiene otra forma de buscar fama que metiendo las nenas en el medio, yo no me meto en asuntos ajenos y es la última vez que contesto algo que hablan sin saber. Fíjense quien cada tanto necesita de este circo”.

Moreno salió a su defensa y señaló que lo único que le pidió era que no publicara en redes sociales fotografías de sus hijas a lo que Martina Quertglas, “Jamás le importó el bienestar de las bebés. No voy a permitir que ahora haga canjes o limpie su imagen mostrándolas”, dijo la expareja del intérprete argentino.