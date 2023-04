Ex de Edwin Luna asegura que ella lo mantuvo en los inicios de su carrera

La primera exesposa de Edwin Luna, y madre de su primogénito, concedió una entrevista para el programa “De primera mano”, para dejarle muy claro al público que a ella nunca le ha hecho falta que el cantante la mantenga.

De hecho, en sus comienzos, cuando empezaron a salir, era ella la que lo mantenía. Asimismo, compartió que el vocalista de La Trakalosa de Monterrey vivía en su casa y ella lo ayudaba a que intentara a alcanzar su sueño.

Erika Monclova responde a Edwin Luna, tras el pleito por el debut de su hijo#EdwinLuna y #ErikaMonclova, su ex esposa y madre de su hijo, de nueva cuenta están en pleito, pic.twitter.com/FI8yApqWQU — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) April 5, 2023

“Es cierto que no vivimos juntos mucho tiempo, pero ese tiempo, él vivía en mi casa, la que pagaba las cosas era yo. Él puede decir que no me puede mantener a mí, pero en su momento, yo lo llegué a mantenerlo a él”, expresó Erika Monclova.

También te puede interesar:

Edwin Luna se defiende de los señalamientos de su expareja

Edwin Luna habla sobre las polémicas declaraciones de Alma Cero y asegura que no la demandará

Alma Cero asegura que Edwin Luna le pidió el divorcio apuntándose con un arma

La exesposa de Edwin Luna afirma que entiende que el público no le crea debido a la fama de su ex

Erika Monclova dijo que se encontraba tranquila tras el escándalo que se armó recientemente entre ella y Edwin Luna, debido a que no se le permitió la entrada a la primera presentación que realizó su hijo en una presentación de su papá.

La expareja del cantante sostiene que, como su ex es el artista, la mayor parte de la opinión pública se pondrá de su lado y no en el de ella, aunque les esté contando la verdad.

Asimismo, expresó que su hijo poco a poco irá conociendo a su papá y sabrá la clase de persona que es, pero dio a entender que la opinión que tenía sobre Edwin Luna no era muy buena.

'Cuando estuvo conmigo yo pagaba todo' Ex de #EdwinLuna expone al cantante y asegura que ella lo apoyó económicamente en sus inicios#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/UORQYowbPN — De Primera Mano (@deprimeramano) April 13, 2023

Sin embargo, Erika Monclova afirmó que no impedirá que el cantante siga viendo a su hijo, y que estaba dispuesto a apoyarlo si él pequeño quisiera seguir los pasos de su padre en el mundo de la música.