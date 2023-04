Kendall Jenner disfrutó la presentación de Bad Bunny

El exponente urbano puertorriqueño, Bad Bunny, hizo historia al convertirse en el primer latino en realizar la presentación estelar de la tarima principal en el famoso festival que se lleva a cabo en California, Estados Unidos.

También te puede interesar: El poderoso mensaje de Bad Bunny durante su show en Coachella

Benito Antonio Martínez Ocasio, comenzó su presentación con un video donde habla en español sobre el sueño de haber logrado llegar a presentarse en este importante escenario y sobre las figuras que pasaron por allí antes que él.

“Lo más increíble es que de tantas y tantos, nunca hubo uno como yo, hoy es la primera vez que muchos me verán, hoy es la primera vez que yo los veo, hoy es la primera vez que un Benito cierra una de esas noches épicas en el Valle de Coachella”, expresó el cantante en el video de introducción.

El poderoso mensaje de Bad Bunny durante su show en Coachella El poderoso mensaje de Bad Bunny durante su show en Coachella (Frazer Harrison/Getty Images for Coachella)

Alguien que no pasó desapercibida fue la modelo Kendall Jenner, quien disfrutó de la presentación que realizó Bad Bunny el viernes 14 de abril, en el festival Coachella.

Según múltiples videos difundidos en las redes sociales, se observa a la modelo bailar y sonreír mientras Bad Bunny estaba en la tarima.

her happiness is all that matters 🫶🏼 pic.twitter.com/mL1vaPO6jR — kendall - style & outfits 💋 (@kenjenstyle) April 15, 2023

Bad Bunny cantó su éxito “Moscow Mule” además de “A tu merced”, “Titi Me Preguntó” y tuvo varios invitados en tarima como Post Malone y el dúo Jowell & Randy le pusieron ritmo a la presentación con “Safaera”. La presentación duró alrededor de una hora.

Por otro lado, el cantante puertorriqueño también expresó durante su participación en el festival que no crean todo lo que dicen de él en las redes sociales y en la prensa.

“Yo quisiera darle un mensaje a todos los que están aquí presente y a las personas que están en sus casas. Yo quiero decirles humildemente que la gente a veces piensa que conocen la vida de los famosos y no es así. No la conocen. No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben lo que en realidad vivimos” comentó el artista.

“En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salga de mi boca no lo crean. El que quiera conocerme de verdad yo lo invito a mi casa. ¿Quién quiere conocerme? Usted nunca va a conocerme por Instagram, no me va a conocer por un video que se va viral en TikTok, usted nunca me va a conocer por una entrevista o algo que salió o dijeron” añadió el boricua.