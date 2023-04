A 32 años del estreno de “Muchachitas”: así lucen las protagonistas de la popular telenovela

“Muchachitas” fue una telenovela mexicana que se emitió en 1991 y que sigue la historia de cuatro jóvenes de diferentes clases sociales quieren entrar a un sitio llamado Academia de Arte TAES “Taller de Artes Escénicas”, mientras enfrentan desafíos personales y románticos.

La serie se destacó por su enfoque en temas relevantes para la audiencia, como la amistad, la familia, el amor y la superación personal. También contó con un elenco talentoso, incluyendo a las actrices Cecilia Tijerina, Tiaré Scanda, Emma Laura y Kate del Castillo.

“Muchachitas” fue un fenómeno cultural en México y se ha emitido en todo el mundo, convirtiéndose en una de las telenovelas más populares de la historia del país.

A 32 años de haberse transmitido el primer episodio de este dramático que contó con más de 200 capítulos, daremos un repaso por la actualidad de las protagonistas de esta historia.

[Te recomendamos leer: Kate Del Castillo habló del abuso que vivió en su primer matrimonio con Luis García]

Actualidad de las protagonistas de ‘Muchachitas’

Kate Del Castillo

Del Castillo fue la integrante que más éxito alcanzó en la industria del entretenimiento nacional e internacional.

Kate, de 50 años, es conocida mundialmente por interpretar a Teresa Mendoza en La Reina del Sur, una serie que comenzó a transmitirse en el 2011 y todavía sigue sacando nuevas temporadas.

En su filmografía se encuentran novelas de gran éxito como Alguna vez tendremos alas (1997), La mentira (1998), Ramona (2000) y Bajo la misma piel (2003-04). Al igual que películas de Hollywood como No Good Deed (2014), Los 33 (2015), El Chicano (2019) y Bad Boys for Life (2020).

Tiaré Scanda

Scanda es conocida por su trabajo en televisión, cine y teatro. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen su papel en la telenovela “Muchachitas” (1991) y en las películas ‘Una de dos’ (2002) y “Párpados azules” (2007). Además de actuar, Tiaré Scanda también ha dirigido obras de teatro y producido proyectos cinematográficos.

Su última telenovela fue ‘La herencia’ del año pasado, donde interpretó a Rosa Gutiérrez de Millán.

Emma Laura

Emma nunca tuvo una carrera constante dentro de la actuación, luego del éxito de Televisa, volvió a tener participación en la novela Marisol de 1996, para luego retirarse definitivamente de los medios de comunicación.

Emma Laura

Cecilia Tijerina

Tijerina quien dio vida a Mónica Sánchez-Zuñiga es conocida por su trabajo en telenovelas como “Muchachitas” (1991) y “La Fuerza del Amor” (1990), también ha dedicado su vida a la producción cinematográfica donde comparte créditos en películas como Un mundo maravilloso (2006), Once upon a time in Mexico (2003), Sin ton ni Sonia (2003), entre otras.