Queman a aficionado en redes por no pagar pensión e irse al estadio con novia 👀

El futbol es el deporte más visto en todo el mundo. Cada fin de semana, miles de mexicanos acuden a los diversos estadios del país para apoyar a su equipo favorito. Los hinchas que no pueden pagar un boleto o trasladarse, siguen las transmisiones de televisión, tal como lo hizo Paola, mas descubrió algo que la dejó impactada.

“Pero no hay para la pensión alimenticia... En fin prioridades !”, es la descripción que colocó la mujer en su perfil de Facebook donde se ve una foto a la pantalla en la que aparece el padre de su hijo y su pareja actual. El sujeto acudió al encuentro entre León vs Guadalajara sin imaginar que el equipo de sus amores caería contra Chivas y después sería expuesto por no ser un papá responsable.

En otro posteo, Paola compartió la captura de pantalla de un mensaje que recibió: “Paola, buenas noches. Oye, vi tu publicación en Face. Solo te pido un favor, si el problema es conmigo, está bien. Te pido de favor que quites a Jazmín de eso, gracias” . La usuaria decidió preguntarle a todos los internautas si era prudente borrar todo o seguir que se viralizara el hecho.

