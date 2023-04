Madre construye cárcel en su casa para encerrar a sus hijos alcohólicos

Un hogar es un espacio seguro que alberga a seres queridos. Los integrantes de la familia buscan tener una sana convivencia y pasar momentos muy felices. Sin embargo, una madre de familia tuvo que modificar su domicilio por culpa de sus hijos borrachos. Sí, esta enfermedad que provoca dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas, generó que la mujer hiciera una cárcel.

“Harta de que sus hijos se escaparan de su casa para emborracharse, una madre decidió ponerle fin a esta situación e implementó una medida que algunos pensarán que es drástica aunque para ella fue el remedio adecuado para que sus hijos no volvieran a ingerir bebidas alcohólicas”, es la descripción que colocaron algunos medios locales para mostrar la estructura que creó la dama.

En las imágenes que están por diversas redes sociales se ve una puerta negra con dos candados. Pese a causar una gran controversia, algunos internautas expresaron que ese sí es el verdadero amor de una madre, mas otros aseguraron que se trata de un calabozo: “Igual los encierran en los anexos”, “Así no hacen o agreden a nadie”, o “Muy bien hecho por esa mamá que de alguna manera busca frenar y evitar tragedias con esos hijos alcohólicos” , son comentarios realizados en Facebook.

