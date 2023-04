La influencer, empresaria y creadora de contenido Teresa Suárez mejor conocida como Teresuch fue invitada al podcast de ‘UnTalFredo’ donde se sinceró acerca de sus exrelaciones y por primera vez rompió el silencio y habló de su noviazgo con Juan Pablo Gutiérrez y Alex Strecci.

¡EL CAPÍTULO MÁS PEDIDO! @teresuch nos cuenta TODO acerca de sus dos ex’s y todo lo que vivió con ellos ❤️‍🩹 ¡INFIDELIDADES Y MENTIRAS!https://t.co/nEtw3udUl9 pic.twitter.com/vPL96QGBfl — UnTalFredo (@UnTalFredo) April 17, 2023

La creadora de contenido de 30 años de edad, abrió su corazón y le narró al también creador de contenido y wedding planner UnTalFredo acerca de su exrelación con Juan Pablo Gutiérrez, hermano del youtuber Yayo Gutiérrez mejor conocido por el canal NoMeRevientes y aunque su relación fue un poco tóxica, Teresuch sí le agradece porque gracias a él comenzó con su canal de YouTube y por lo tanto, su carrera en esa industria.

Teresuch rompe el silencio y habla de su relación con Alex Strecci

Cabe señalar que en ningún momento dijo el nombre de su ex y solo se limitó a decir ‘Mi ex 1′, en el caso del empresario, músico, youtuber y creador de contenido Alex Strecci, al cual nombró ‘Mi ex 2′, con quien terminó su relación hace dos años.

Teresuch señaló que si bien, aunque Strecci sí la presumía ante su familia y amigos a diferencia de Juan Pablo, su relación estuvo llena de red flags y agregó que siempre le tenía que pedir que le diera regalos o detalles en ocasiones especiales.

“Yo soy una persona muy detallista y no esperaba que fuera igual que yo pero si le especifiqué como en mi cumpleaños, Navidad o San Valentín que si quería un detalle o unas flores, neta le rogaba por unas flores, yo tenía que pedirle con anticipación que me diera un espacio en su agenda, yo sentía que le tenía que pedir ese favor”, dijo Teresuch. Para finalizar, Teresuch señaló que Alex Strecci la ghosteó y nunca más volvieron a hablar, “En pocas palabras nunca terminamos, solo desapareció y ya”, dijo.