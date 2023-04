Joven presume boleto que compró para concierto de Rosalía en el Zócalo 🤡

La jefa de gobierno de la Ciudad de M茅xico, Claudia Sheinbaum, sorprendi贸 a todos el pasado 10 de abril al anunciar el concierto gratuito de Rosal铆a en la explanada del z贸calo capitalino. Entre opiniones divididas, las redes sociales se llenaron de comentarios relacionados a la llegada de la Motomami para este evento. Sin embargo, en las 煤ltimas horas comenz贸 a tomar gran popularidad la historia de Orando Vargas, joven que compr贸 un boleto para ver la cantante espa帽ola.

鈥溌緾贸mo comprar una entrada de un evento que es gratuito?鈥, es la pregunta que se realizaron muchos usuarios al ver el supuesto acceso que consigui贸 el usuario de TikTok. Seg煤n el hombre, comenz贸 a buscar qu茅 taquillera estaba entregando los accesos; al no lograr encontrarla, una persona de Facebook le salv贸 la vida: 鈥淎fortunadamente un se帽or en Facebook me mand贸 mensaje y me lo vendi贸 a mil 200 pesos鈥 , coment贸 Vargas.

En la impresi贸n que muestra, se puede ver el supuesto pase con un valor de dos mil pesos, mas el revendedor se lo di m谩s barato. Durante los 38 segundos, el hombre asever贸 que estaba muy emocionado de ver a la interprete de 鈥楧ESPECH脕鈥. Hasta el momento, la publicaci贸n ya suma m谩s de 150 mil reproducciones en la aplicaci贸n m谩s descargada de todo el mundo.

驴Se trata de una broma? La respuesta es s铆, Orlando es un comediante que comparte diversos videos de humor en su perfil de TikTok, mas el 煤ltima es el que se gan贸 gran popularidad: 鈥淨ue suerte hermano, yo no consegu铆鈥, 鈥淒e hecho ahorita se liberaron palcos en Palacio Nacional鈥, 鈥淵o encontr茅 un boleto en 5 pesos, ser谩 real 驴?鈥, o 鈥淵o encontre hasta el frente鈥, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.