Fans de Shakira en Twitter enloquecen debido a que la cuenta de la cantante perdió la verificación azul

La verificación azul que Shakira tenía en Twitter dijo adiós. Las nuevas políticas de la red social, ahora en manos de Elon Musk, cambiaron y para tener este sello el el perfil no basta con tener más de 50 millones de seguidores o una carrera como una de las cantantes más reconocidas del mundo.

Shakira no fue la única víctima. Otras cuentas de Twitter como las de Kim Kardashian o The New York Times ahora igual que el resto de los usuarios de esta plataforma, fundamental para la información.

También te puede interesar: Shakira y Piqué: te sorprenderá el monto que piden por la venta de su casa en Barcelona

Shakira Twitter

Los fans de la cantante colombiana enloquecieron y según reseña el Diario Semana arremetieron contra Elon Musk por esta medida. “¿Cómo sabremos cuál es la Shakira real?”, se preguntaron algunos.

Mientras que otros bromearon con mensajes de este estilo: “Ya con esto de que quitaron la verificación a las cuentas ¿se dan cuenta que aquí en Twitter ya todos somos iguales?, o sea tu y Shakira son iguales”.

¿En qué afecta esta situación? La verificación azul es importante para separar la cuenta de un artista y la de una falsa que intente usurpar la identidad. Las nuevas políticas de Elon Musk obligan a pagar una suscripción de 8 dólares mensuales a quien quiera este sello en su perfil.