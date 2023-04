Grupo Frontera se enteró que iban a tener un tema con Bad Bunny en el momento de grabar el video musical

El ingreso de Bad Bunny al género de Regional Mexicano ha sido por todo lo alto al convertir su canción, ‘Un x100to’, junto a Grupo Frontera, en un hit que se escucha en todos lados.

En una entrevista con Apple Music, el artista expresó su emoción por grabar una canción con la banda mexicana que tiene algunos meses de haberse fundado.

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, dijo Bad Bunny.

Por parte del grupo mexicano, la experiencia es totalmente distinta, debido a que ellos se enteraron de la colaboración justo el día de grabación del video.

“Fue una sorpresa ver llegar a Bad Bunny”

A través de una entrevista con el reconocido periodista musical, Zane Lowe, Adelaido Solis III, vocalista principal de Grupo Fronteras, explicó cómo fue la sorpresa que preparó el ‘Conejo Malo’ con ellos.

“Nosotros en realidad no sabíamos que trabajaríamos con él hasta el día (en que se filmó) del video. Grabamos la canción sin saber que él estaría en la canción. Edgar Barrera, el compositor de la canción, él nos dijo que tenía una sorpresa para nosotros y nosotros de: ‘está bien’, pero él no quería decirnos cuál era la sorpresa”, dijo.

[Te recomendamos leer: En 24 horas, Bad Bunny le quita el número 1 a Peso Pluma en Spotify]

Sobre si la ‘sorpresa’ les molesto al grupo, Solis III añadió:

“Fue una gran sorpresa, podrías estar enojado con él, pero cuando ves a Benito caminar hacia ti desde su tráiler el día del video. Estábamos grabando el video y reproduciendo la canción que grabamos y es como: ‘está bien, comienza a actuar, él cantando y de repente nos dicen: ‘hey, vamos a cambiar la canción’ y nosotros de: ‘¿por qué?’, y en eso vemos a salir a Benito”.

“Esto es cien por ciento real, no sabíamos que Benito estaría hasta el día del video, entonces cuando sale su parte, yo me congelé, no sabía qué hacer”, concluyó.

Éxito de la canción

El tema, que ya cumplió más de 72 horas de haberse lanzado, se convirtió rápidamente en la canción más escuchada en las plataformas streaming como Spotify y Apple Music, superando a la canción de Peso Pluma junto a Eslabon Armado.

Mientras tanto, en YouTube, el tema ya acumula 28 millones de reproducciones y es la tendencia número 1 en la plataforma de videos.