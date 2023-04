Eugenio Derbez tuvo que decidir entre su familia o su carrera, Entérate

Estar en los zapatos de Eugenio Derbez no debe ser fácil. Tener una carrera con tantos compromisos y en muchas ocasiones no poder compartir los momentos más importantes en familia, ha marcado la vida de este actor internacional y sus seres queridos.

Eugenio Derbez se muda a Los Ángeles

En el 2014 Derbez y su esposa decidieron mudarse a Los Ángeles para iniciar una nueva vida y dos años más tarde recibió su estrella en el Paseo de la Fama.

Una de las decisiones más difíciles ha sido no aceptar la participación en una película. El actor prefirió no revelar el nombre de la historia, ya que implicaba no estar presente durante el parto de su esposa Alessandra Rosaldo y presenciar la llegada de su hija Aitana. Aseguraban que la película iba a estar nominada al Oscar pero todo resultó lo contrario. “Preferí quedarme con mi familia y la vida me lo recompensó”, expresó el actor.

Desde entonces, el actor siempre ha tenido en cuenta a su núcleo familiar. La premier de la serie más esperada de todas donde junto a Vadhir, José Eduardo, Aitana y Aislinn Derbez se van de vacaciones, ha traído aceptación para muchos y algunas críticas por verse según los seguidores, ‘sobreactuados’. A pesar de todo lo que se pueda decir de esta temporada, Derbez asegura que viven un momento especial que necesitaban para estar todos juntos y liberar tensiones.

La vida profesional de este actor mexicano ha sido un reto significativo porque se ha convertido en una figura importante para películas internacionales que lo han llevado a posicionarse en los primeros lugares y a reunirse con figuras de Hollywood. Cada vez sus logros se ven materializados en cada nueva historia y estamos seguros, no dejará pasar todas las oportunidades posibles en su carrera como estrella de Hollywood.