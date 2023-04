Con ayuda de su abuelo, joven de solo 18 años logra ganarse la lotería

La lotería es un juego de apuestas que puede ser desarrollado de diversas manera, sin embargo, la entrega de billetes suele ser la más común en todo el mundo. Juliette Lamour es una joven de solo 18 años de edad que logró obtener 48 millones de dólares en su primer intento, pero ¿Cómo sucedieron las cosas?

De acuerdo con diverso medios locales, la mujer celebraba su cumpleaños cuando su abuelo le aconsejó comprar un boleto de lotería, mismo que le costó dos dólares: “Si bien ha habido otros ganadores de lotería de 18 años en todo Canadá en los últimos años, nadie ha ganado tanto como Juliette”, dijo la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario en un comunicado de prensa.

La mujer nunca había comprado un boleto, mas lo consiguió para seguir las palabras de su abuelito. Después de algunas semanas, e incluso olvidad que ella tenía una opción de ganar, se enteró que el boleto premiado era de su ciudad. Al buscar los resultado, la afortunada leyó: “Gran ganador”.

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba seguro de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un LOTTO 6/49 Quick Pick. ¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de GOLD BALL en mi primer boleto de lotería!”, expresó la millonaria al portal antes citado.

