Aislinn Derbez compartió las razones de por qué no deja que su hija participe en películas o proyectos en TV

Recientemente, Aislinn Derbez estuvo de visita en el programa “Hoy” donde habló de la nueva temporada del reality show “De viaje con los Derbez”, y sobre su hija.

A pesar de que prácticamente toda su familia trabaja en el medio artístico, la actriz aseguró que su hija todavía era demasiado pequeña para exponerla a este medio, por ese motivo ha decidido no dejar que participe en películas o proyectos de televisión.

“Es algo muy difícil, yo creo que no sabemos cómo manejarlo… hacemos lo mejor que podemos… Tan chiquita no puede decidir si quiere o no quiere estar ¿sabes?”, detalló Aislinn Derbez.

A la hija de Aislinn Derbez le atrae el mundo de la farándula

Irónicamente, la hija de Aislinn Derbez ha mostrado interés en salir en pantalla como los otros miembros de su familia, pero la actriz quiere esperar a que ella sea más grande para que decida si quiere o no llevar este tipo de vida.

“Estamos esperando a que crezca un poquito más para realmente explicarle de qué trata, qué es y que ella pueda decidir”, declaró la actriz, pero al parecer su hija ya quiere ser famosa.

“Es que sí, lo más chistoso es que le encanta, o sea, siempre que se ve en fotos, incluso cuando me piden fotos a mí, me dice ‘yo también quiero que me pidan fotos’, y yo así de ‘no, no quieres, todavía no’, y me da mucha risa, y también ve a Aitana en los posters en la calle y me dice ‘¿por qué Aitana está ahí y yo no?’ y yo así de ‘¡Ay, Dios mío!, esta va a querer ser actriz’”, relató Aislinn Derbez.