Javier Ibarreche revela que ahora se encuentra trabajando en guiones para series de comedia

El 2023 es sin duda el año de Javier Ibarreche, y es que luego de afianzarse en TikTok como uno de los influencers con más seguidores, este año ha estado en las alfombras rojas de los Premios Oscar y Platino, entrevistando a grandes estrellas.

Ahora dio a conocer que, gracias a su agencia, han comenzado a escribir guiones con un grupo de comediantes y, de hecho, un canal ya les compró el episodio piloto de una serie animada y otra de audio.

“La agencia con la que trabajó tiene un acuerdo con un canal al que le vendemos contenido. Ya le vendimos un piloto de una serie animada y una audio serie… Está padre porque trabajo con otros comediantes y son sesiones largas de juntarnos a reírnos y a escribir”, compartió Javier Ibarreche.

También te puede interesar:

Javier Ibarreche admite haberse acostado con otros hombres, pero no se considera gay

Javier Ibarreche aclara toda la polémica sobre las interrupciones: “Todo fue un problema de percepción”

¿Conductores de TV Azteca no les agradó la presencia de Javier Ibarreche en los Oscar? Así explotaron los usuarios en las redes

Javier Ibarreche también esperar debutar como actor

Además de seguir con sus presentaciones de stand up, Javier Ibarreche espera poder actuar en alguna serie o película en un futuro próximo, ya que ha hecho algunos trabajos como actor de doblaje.

Contó que le gustaría empezar en la comedia, ya que se siente más a gusto en este género, pero no se cierra a intentar proyectos que signifiquen un reto para él.

“Me gustaría mucho hacer algo de comedia porque es lo que más me mueve, pero no le diría que no a algo que me ponga a prueba… Que exija más trabajo emocionante y que tal vez te lleve a una premiación”, detalló Javier Ibarreche.

También lamentó que, en las premiaciones y con la crítica especializada, la comedia no sea tan reconocida como otros proyectos dramáticos, ya que considera que a través de ella se pueden enviar profundos mensajes al público.