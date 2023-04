Javier Ibarreche admite haberse acostado con otros hombres, pero no se considera gay

Se podría decir que Javier Ibarreche es uno de los influencers más populares actualmente, e incluso TV Azteca decidió aprovechar su gran base de seguidores e invitarlo como conductor a la alfombra roja de los Premios Oscar 2023.

Gracias a esa participación, el nombre del también comediante, resaltó mucho más a nivel nacional, y por eso, Yordi Rosado decidió invitarlo a su programa de entrevistas en su canal de YouTube.

Ahí, Javier Ibarreche habló de varios momentos de su vida, como su anecdótico viaje a Europa, donde se gastó la mitad de su presupuesto el primer día porque se había pasado de copas.

Javier Ibarreche confiesa que su experiencia con otros hombres fue más por curiosidad

Yordi Rosado le preguntó al influencer si estaba saliendo con alguien, a lo que Javier Ibarreche le contestó que no, porque estaba muy enfocado en su carrera ahora mismo.

Entonces, después le cuestionó un comentario que había hecho en su rutina de stand up, sobre que él se fijaba primero en las personas y su personalidad, antes que en su sexo.

Entonces, Javier Ibarreche admitió que era verdad, a pesar de que fue parte de un chiste, lo que suele contar en sus rutinas de comedias se basan en su realidad, pero decidió dejar en claro que no se identificaba con ninguna etiqueta.

“Yo no soy gay; sin embargo, si he tenido un par de experiencias con vatos que ha sido por genuina curiosidad y me atrajo un wey por la razón que sea”, detalló el también maestro y añadió: “No me considero bisexual, porque tampoco es una etiqueta que me lata”.

Javier Ibarreche asegura que no se siente parte de la comunidad LGBTI+, en especial, porque se siente mucho más atraído hacía las mujeres que a los hombres.