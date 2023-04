Robbie Williams confiesa que no tiene sexo con su esposa después del matrimonio

En más de una ocasión, el cantante británico, Robbie Williams, no ha tenido inconvenientes para hablar sobre su turbulenta vida privada.

Eso pasa por hablar sobre sus adicciones, sus problemas mentales o su intimidad sexual.

Sobre este punto sorprendió en una entrevista con The Sun, al señalar que, a pesar de tener 13 años de casado con la actriz estadounidense, Ayda Field, confiesa que ya no tiene sexo con ella.

“Todo el mundo sabe que no hay sexo después del matrimonio. Esa es una gran verdad. Tomé testosterona por un tiempo para combatir la depresión, pero, debido a que soy un adicto, tuve que dejar de hacerlo. Obtuve estos enormes hombros cuadrados (...) El sexo que tuvimos cuando tomaba testosterona fue increíble; lo hacíamos todo el tiempo. Éramos insaciables. No podíamos quitarnos las manos de encima”, cuenta al medio antes citado

“Extraño eso. Fue un período divertido. Sin embargo, ahora, a veces, Ayda se gira hacia mí en el sofá y me dice: ‘Deberíamos tener sexo’, y yo estoy sentado, comiendo una mandarina, y simplemente me encojo de hombros. Entonces ya sabes, a veces lo intentamos”, añade

En contraparte, la estadounidense agrega: “Creo que la gente confunde sexo con intimidad. Siempre nos abrazamos y besamos, nos tomamos de la mano y nos tocamos cuando estamos viendo la televisión en el sofá, o una película, o lo que sea. La intimidad es un elemento importante y significativo del amor. Rob y yo estamos en la misma página. Estamos felices”.

La pareja tiene 4 hijos

El año pasado, ya la pareja había hablado sobre estos temas, adjudicando este problema a la crianza de los cuatro hijos.

“Cuando había pasión, cuando se daban esas circunstancias, pues sí. Pero todo eso está muerto, ha sido completamente destruido por nuestros cuatro hijos”, señaló Field en una entrevista. “Ni siquiera hay necesidad de que nos vayamos juntos a dormir. Es como un espacio compartido para el trabajo”, dijo.

La pareja no ha tenido ningún problema en confesar que duerme en camas separadas.

“Rob ronca muchísimo, algo que no pasaron en nuestros primeros tiempos. A veces tengo que darle una patada, pero no siempre funciona. Es como un oso durmiendo. De verdad, podrían darse cuenta de varios terremotos seguidos en la ciudad de Los Ángeles y este hombre no se enteraría”, finalizó.